Falleció la comerciante que fue baleada en la cabeza en un asalto

lunes 14 de marzo de 2022 | 6:05hs.

Tras once días de agonía falleció ayer Gladis Beatriz Gómez (39), la comerciante y catequista obereña que fue víctima de un asalto de motochorros y recibió un disparo en la cabeza, hecho que se registró el pasado 2 de marzo en calle Piedrabuena del barrio Loma Porá de Oberá.



La víctima permaneció internada en el Hospital Samic en coma inducido con altas dosis de sedación en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica.



Desde un primer momento los profesionales a cargo reconocieron la imposibilidad de extraer la bala por el riesgo que implicaba el procedimiento, expectantes a la reducción de un edema que ejercía presión en la zona.



Incluso, por la gravedad del cuadro ni siquiera fue posible realizar la intervención para extraer el coágulo.



“El sábado presentaba signos clínicos de muerte encefálica. Hoy (por ayer) se realizó un electroencefalograma y dio plano, lo que significa muerte encefálica. El deceso se produjo por el edema y el proceso inflamatorio ocasionado por la lesión cerebral”, precisó Héctor González, director del Samic.



En consecuencia, confirmada la muerte cerebral, a las 14.30 la paciente fue desconectada de los mecanismos de respiración artificial y dejó de existir.



En principio, por decisión de la familia en base a un deseo de la propia víctima, se evaluó la posibilidad de la ablación de órganos, lo que no se pudo concretar ya que el test de rigor arrojó positivo para Covid-19.



Por ello, el Juzgado de Instrucción Uno dispuso el traslado del cadáver a la morgue judicial de Posadas para la autopsia y extracción del proyectil. Luego el cuerpo será remitido nuevamente a Oberá para su inhumación.



Tras el deceso la causa fue recaratulada como homicidio calificado y robo en grado de tentativa.



El peor desenlace

El deceso de Gladis Beatriz Gómez generó enorme conmoción en Oberá y en pocos minutos las redes sociales se colmaron de mensajes de resignación a su familia, como también de reclamos por justicia.



En la página oficial de Facebook de la Parroquia Cristo Rey, a la cual pertenecía la víctima, se leyó: “Querida comunidad, esta mañana nuestra querida Gladis Gómez ha partido a la casa del padre dejándonos un gran dolor a toda la comunidad parroquial, principalmente a sus padres y hermanos. Pedimos mucha oración por ellos para que el Señor les conceda alivio y mucha fortaleza en este momento tan difícil. Gladis que brille para ti la luz que no tiene fin, que descanses en paz”.



En los últimos días los padres y hermanos de Gómez recibieron asistencia profesional para afrontar el peor de los desenlaces, habida cuenta el grave cuadro que atravesaba la víctima.



Asimismo, recibieron innumerables muestras de apoyo por parte de la comunidad en general. En tal sentido, el miércoles pasado se realizó una marcha en reclamo por Justicia de la cual participaron alrededor de 300 personas.



La columna fue encabezada por el propio obispo de la Diócesis de Oberá, Damián Bitar, quien reflexionó: “Que se multipliquen este tipo de hechos habla de una sociedad enferma”.



El párroco Edward Alphonso fue uno de los organizadores de la movilización y destacó las cualidades de Gómez, a quien calificó como “una persona siempre dispuesta a ayudar al prójimo”.



“No culpamos a nadie en particular por lo sucedido. La culpa es de los ciudadanos por no hablar a tiempo, por callarnos y no comprometernos. A veces tenemos que manifestar nuestro enojo, porque si no, se archivan las cosas. Cuando hay indiferencia y cobardía, cuando el pueblo se convierte en espectador, pasa esto”, opinó.



Y agregó: “Todo el mundo está con miedo, no podés dejar ni la bicicleta ni el auto afuera. No estamos viviendo, estamos sobreviviendo, nomás”.



Dos detenidos

Por las circunstancias del caso varios medios nacionales se hicieron eco del asalto en perjuicio de Gladis Beatriz Gómez. Uno de los aspectos que más conmovió fue que al momento del hecho la víctima hablaba por teléfono con su padre, Roberto Gómez (58), quien en forma dramática se enteró de lo sucedido.



“Eran pasadas las ocho y media de la noche cuando hablamos. Me atendió y me dijo que había cerrado un ratito el negocio porque los perros se escaparon y tuvo que buscarlos. Me dijo que ya los había atado y que estaba abriendo de vuelta. En eso escuché como si cayó una chapa. Entonces ella me dijo: ‘papi, entraron a robar y me dispararon. Llamá a la Policía’”, detalló en exclusiva en diálogo con El Territorio.



Inmediatamente el progenitor se contactó con Rafaela, otra hija que reside en Oberá, a quien le comentó lo sucedido y le pidió que avisé a la Policía.



Por su parte, Rafaela indicó que su hermana llegó consciente al Hospital Samic, al punto que pudo dar los datos que apuntaron la investigación hacia dos motochorros.



En tanto, no ocultó su malestar ante transcendidos que indicaron que les “escapó” el disparo, versión desactivada con el hallazgo de un segundo plomo en la escena del hecho.



“Fueron a matarla porque a nadie se les escapan dos tiros. Decir que se le escapó es justificar a los delincuentes. Eso nos molesta y nos indigna mucho. Yo vi la otra bala en un charco de sangre, nadie me contó”, remarcó en las primeras horas luego del hecho.



Respecto a las pesquisas, entre el miércoles y el sábado fueron capturados dos sospechosos, ambos con domicilio en el barrio Caballeriza.



En la vivienda del primer sospechoso secuestraron una bala calibre 32, similar a la utilizada en el mencionado asalto, aunque no dieron con el arma. El segundo sospechoso posee una moto150 cc y habría indicios para implicarlo.

Dato oficial: inseguridad en aumento

El homicidio de la comerciante Gladis Beatriz Gómez puso al descubierto la escalada de inseguridad que padecen los habitantes de la ciudad de Oberá.



En tal sentido, el jefe de la Unidad Regional II, comisario inspector Rubén Darío Duarte, reconoció que entre enero y febrero del corriente año se registró un incremento en el índice de delitos en la zona urbana respecto a los mismos meses del 2021.



Según los datos obtenidos por la propia fuerza provincial, las jurisdicciones más afectadas por la inseguridad dependen de la Seccional Primera (el centro de la ciudad) y la Seccional Quinta (Villa Lindstrom, Cien Hectáreas y San Miguel).



En consecuencia, más allá de acentuar las tareas de prevención en los sectores apuntados, en los últimos días también se incrementó el patrullaje en puntos aleatorios de la ciudad.



Asimismo, el segundo jefe de la Policía de Misiones, comisaría general Víctor Maj, visitó Oberá el lunes pasado y se entrevistó con las autoridades de la UR II, jefes de comisarías y divisiones, ocasión en la que ordenó incrementar las tareas de campo y reforzar la prevención.