Este sábado inicia el programa de formación del Bayern Munich en Misiones

jueves 03 de marzo de 2022 | 18:40hs.

Christopher Loch y Antonio Vatany, dos de los miembros del cuerpo técnico del Bayern Munich llegarán este sábado a Misiones para iniciar con el “Programa de Formación de Entrenadores del FC Bayern”, tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno provincial y el club europeo.

Los programas de educación internacional del FC Bayern sirven como ancla deportiva para que el club difunda su filosofía "Mia san Mia" en todo el mundo.

El objetivo es crear los mejores, más auténticos y más sostenibles programas del mundo. En este proceso, cada asociación se centra en un intercambio intensivo y constante de conocimientos, tradición y métodos de formación. Como tal, el FC Bayern equipa a jugadores y entrenadores juveniles de todo el mundo con las "herramientas" necesarias para el fútbol.

En el corazón de la filosofía del campeón récord alemán están las características físicas como el atletismo, la técnica y la táctica, así como la personalidad individual de los jugadores y entrenadores. Valores como el respeto, la ambición, el "juego limpio" y el espíritu de equipo juegan aquí un papel muy importante. Todas estas cualidades y valores están unidos en la cultura general del club alemán, se destacó a través de un comunicado.

Los entrenadores

Christopher Loch forma parte del cuerpo técnico de categorías inferiores del FC Bayern desde 2012, entrenando las categorías Sub 9 y Sub 11 del club. En 2018 pasó a integrar el equipo de proyectos internacionales, impartiendo cursos en ocho países de Europa, Asia, África y Norteamérica. Cuenta con una Licencia de Entrenador “A” de la Federación Alemana de Fútbol, así como experiencias previas como instructor de la Federación de Fútbol de Baviera, internados y clubes del fútbol alemán.



Antonio Vatany está vinculado al FC Bayern desde hace más de 21 años. Dirigió equipos de todas las categorías del club desde Sub 10 a Sub17. Desde 2016 forma parte del cuerpo técnico de proyectos internacionales, con participaciones en campamentos, torneos y cursos en diversos países asiáticos. Cuenta con una Licencia de Entrenador “B” de la Federación Alemana de Fútbol.