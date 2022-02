En Santo Tomé siguen activos varios focos y el humo lo cubre todo

domingo 20 de febrero de 2022 | 6:04hs.

La desesperación es el común denominador de quienes están en la primera línea de combate frente a las llamas en Santo Tomé. A eso se le suma el cansancio y el agotamiento por las largas horas de trabajo y las altas temperaturas.

El panorama es desolador. El cielo se torna de un color anaranjado por el pesado humo que se reparte en toda la localidad y zonas aledañas debido a las llamas. Sin embargo, la presencia de numerosas personas prestando ayuda da esperanzas a quienes lo están perdiendo todo.

No se trata solamente del trabajo de los brigadistas, bomberos, o efectivos de alguna fuerza, sino de la solidaridad de los vecinos de la localidad que se acercan con hielo y botellas de agua, bolsas con frutas, entre otros menesteres a los lugares donde están alojados los brigadistas que vinieron de otro lado a ayudar a sofocar los focos ígneos. Uno de ellos es el complejo Iporá, donde se instaló un centro de recepción puesto que allí se aloja una de las delegaciones de brigadistas.

Una treintena de dotaciones de bomberos llegó a la localidad y en la mañana de ayer a las estancias Santa Ana, Santa Bárbara y Floresta llegaron bomberos de Garín, Carlos Tejedor y Zárate, provincia de Buenos Aires. En sus charlas logísticas relataron que nunca vieron un incendio de estas magnitudes y se preguntaban realmente cuándo había empezado esto, ya que dada la superficie quemada y devastada, ellos estimaban que el daño había arrancado hacía por lo menos un mes.

La situación es el resultado del intenso calor que se registra en esta época, la sequía, la falta de lluvias y el accionar de las personas que no toman consideración de la prohibición de la quema de cualquier tipo y de no arrojar materiales incendiables en esos espacios.

Muchas plantaciones se perdieron debido a la falta de lluvias. Hasta diciembre algunos campos requerían asistencia para sus aguadas porque estaban completamente secas y los animales no tenían donde hidratarse. La situación por estos días no cambió nada. Por ello, la vegetación está prácticamente amarillenta.

Uno de los camiones que se dio cita en el campo Santa Ana era de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, entre cuyos operarios había dos mujeres. Analizaron, con los bomberos de Garín, posibles vías de escape en caso de que el fuego, que avanzaba rápidamente, les ganara. Los cortafuegos que se hicieron días atrás estaban bien marcados, pero podrían realizar al menos uno más. Todas son medidas paliativas, ya que el viento de norte a sur complicaba aún más la situación.

Los primeros focos ígneos que se registraron en la localidad de Santo Tomé fueron retirados del caso urbano, no obstante, los se registraron en los últimos dos días distaban de unos cinco kilómetros de la zona poblada.

En cuanto a la tarea realizada en los diferentes campos, señalaron que lo primero que hacen es cortar los alambrados y que los animales corran del fuego. “Se mezclan todos, algunos tienen marcas y otros no”, indicaron.

Por su parte, Fabián García, director provincial de Defensa Civil (Buenos Aires), sostuvo: “Estamos trabajando bien, toda la logística que puso la provincia facilita. Nosotros trajimos un montón de equipamiento, teléfonos satelitales, hasta sábanas por si se necesitaban, nuestro propio combustible. Van pasando los días, los insumos se van gastando, y estamos trabajando muy bien con la provincia, con el municipio en el alojamiento, la comida de los muchachos que están sobre fuego. La verdad es que estamos haciendo un trabajo entre Municipio, Provincia y provincia de Buenos Aires creo yo, muy bueno”.

“Nosotros venimos a prestar ayuda a la provincia de Corrientes, nos subordinamos a lo que el Municipio nos diga que requiere”, expresó García.

Florencia, una santotomeña que fue damnificada por el fuego en su terreno, ofició de guía de cuatro camiones de bomberos. Relató que un amigo le pidió auxilio porque había fuego en su chacra y ella llegó al lugar con cuatro los rodados.

Respecto del incendio en su terreno, la joven contó que cuando detectaron las llamas, lo primero que hicieron con su familia fue marcar un cortafuego casero alrededor de la vivienda y luego intentaron sofocar las llamas más cercanas.

Otros focos en la localidad

En zona Cuay Grande, por ruta 14, rumbo al municipio de Alvear el fuego alcanzó las dos banquinas. La visibilidad en ese sector se volvía nula por momentos por lo que el transito debía detenerse. Numerosos vehículos chicos y de gran porte debieron aguardar entre 20 minutos y media hora, para poder continuar su paso.

El fuego había alcanzado el pinar de un lado de Cuay Grande, y el eucaliptal del otro. Las llamas eran tan potentes que se podían apreciar a lo lejos y el humo complicaba la visión. Los bomberos incluso llegaban a apagar al fuego con mantas.

Cristian y su familia, por ejemplo, estaban viajando de Colonia Liebig a Buenos Aires en camión y quedaron varados en la zona por unos 20 minutos.

Pablo, en tanto, estaba en la ruta porque andaba de paseo por la provincia y contó: “Somos de Buenos Aires, venimos de Posadas, nos vamos para Entre Ríos y después volvemos para Buenos Aires. Creo que tuvimos que parar porque no hay visibilidad. Por Corrientes (Capital) nos pasó que hay lugares donde el fuego te llega muy al lado, bastante peligroso. Acá el viento no ayuda, lo está empujando para este lado, realmente no tenés seguridad, nos están haciendo pasar uno por uno”.

Otro caso es el de Luis, quien tiene una estancia Santa María. Le avisaron que había fuego en su terreno y por el humo se quedó varado en la ruta. “Teníamos cortafuego, pero este foco no había, es nuevo. Está todo seco abajo del puente”, lamentó.



Lugares de recepción de donaciones

Las donaciones para los bomberos y brigadistas se pueden acercar a los centros de recepción de donaciones dispuestos para tal fin: CIC 1 del barrio Centenario de 8 a 12 y de 15 a 18; la Casa Verde (Irigoyen 876), Centro de Rehabilitación (Mitre entre Bertrán y Blanco), Cáritas y Catedral. Los bomberos afectados al trabajo de sofocar incendios en la ciudad son asistidos por la comuna. La Municipalidad, en tanto, permanecerá abierta las 24 horas para recepcionar insumos.

