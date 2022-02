Barbijos desde 1° grado y sin burbujas ni suspensión de clases ante un caso

viernes 11 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Se aprobó ayer en la ciudad de Buenos Aires (Caba) el protocolo de Aula Segura de cara al inicio del ciclo lectivo 2022, cuyo calendario arranca, al menos en Misiones, el jueves 17 de este mes con la presentación de personal jerárquico en las escuelas, el lunes 21 se presentará el personal docente y el miércoles 2 de marzo comenzará el dictado de clases.

El ‘Protocolo para el manejo y control de Covid-19 en establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario’ es un documento aprobado por los ministros de Salud y de Educación de todo el país que se reunieron con el objetivo de garantizar 190 días de clases con presencialidad plena y continua en el contexto de la pandemia de Covid-19 .

Los puntos más destacados de este protocolo son: la eliminación de las burbujas, el uso de tapabocas desde primer grado -es decir, quedan exceptuados los alumnos de Nivel Inicial- y la decisión de no suspender las clases ni cerrar aulas ante un caso positivo. En representación de Misiones estuvo el titular de la cartera educativa, Miguel Sedoff y el ministro de Salud, Oscar Alarcón.

“En base a esto que es un protocolo nacional, cada provincia aplica de acuerdo a su realidad epidemiológica”, señaló Sedoff en diálogo con El Territorio y agregó que el justamente el próximo martes se reunirá del Comité Científico para compartir el documento. Se estima que no habrá demasiadas modificaciones respecto a lo presentado a nivel nacional

El funcionario ratificó que la asistencia es obligatoria y si bien hay una fuerte apuesta a completar los esquemas de vacunación, no se exigirá el pase sanitario

Principales puntos del protocolo

Queda establecido que no deben acudir al establecimiento escolar casos sospechosos o confirmados de Covid-19 y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Es decir, quienes tengan dos dosis aplicadas, siete días de aislamiento más tres días de cuidados especiales en los que pueden regresar a la escuela, mientras que para aquellos sin vacunación o con esquema incompleto serán diez días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas o, para asintomáticos, desde la fecha del diagnóstico.

Mientras, los contactos estrechos asintomáticos con esquema completo de vacunación no deberán hacer aislamiento -sean docentes o estudiantes- y ya no será necesario un certificado o test negativo para retomar las actividades. En cuanto a los síntomas, si no son compatibles con coronavirus, luego de 24 horas sin ellos se puede volver a la escuela.

Por otro lado, el protocolo determina que la sospecha de brote en el aula no implica la interrupción de las clases. Esa medida puede ser evaluada como parte del control, una vez que se haya analizado por parte de la autoridad sanitaria que medidas correctivas específicas sean insuficientes para interrumpir cadenas de transmisión en el aula.

La definición de sospecha de brote es la presencia de al menos tres casos confirmados entre alumnos/as de una misma aula -o alumnos y docente, para el caso de docentes permanentes- asociados epidemiológicamente, en un período igual o inferior a siete días.

Respecto al retorno de actividades cumplidos los días de cuarentena, no es necesario presentar certificado médico.

El documento establece como otros pilares de Aula Segura la ventilación, la higiene y la distancia. Ventilación cruzada (de no ser posible, recomendado el uso de ventilador hacia la ventana para mejorar el intercambio de aire con el exterior); limpieza y desinfección regular de los ambientes y adecuada higiene de manos toda la comunidad educativa.

Se recomienda además organizar los espacios comunes y compartidos (patios para recreos, comedores) y priorizar el distanciamiento en los momentos en los que no se puede utilizar el barbijo como los destinados a la alimentación, la actividad física y otros.

“Que vuelvan todos los alumnos”

El encuentro, que encabezaron los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y su par de Educación, Jaime Perczyk, con la participación de representantes de ambas áreas de las 24 jurisdicciones nacionales, tuvo su cierre con el presidente, Alberto Fernández.

“Tenemos que hacer del 2022 el año de la educación y que la normalidad vuelva a existir en los colegios”, dijo el presidente al participar del cierre de una reunión conjunta de los Consejos Federales de Salud y de Educación. Se analizó el nuevo protocolo Aula Segura.

Fernández sostuvo la necesidad de “trabajar para que vuelvan a la escuela” todos los chicos que se alejaron de las aulas durante la pandemia de coronavirus, y pidió que para esa tarea “dejemos de lado cualquier diferencia partidaria y hagamos todo el esfuerzo que tengamos que hacer de modo mancomunado”.

“Tenemos que hacer del 2022 el año de la educación y que la normalidad vuelva a existir en los colegios. La tarea por delante es compleja, porque tenemos que recuperar el ánimo y volver a llevar a cada chico a la escuela”, señaló el presidente al clausurar la reunión.



El lunes se inicia la paritaria docente

El gobierno de Misiones comenzará a debatir un nuevo incremento salarial docente. Para ello, ayer el ministro de Educación, Miguel Sedoff, citó a los gremios integrantes de la mesa paritaria para el próximo lunes a las 9, a fin de iniciar las conversaciones. El encuentro, a realizarse en el Salón Oval del Ministerio de Educación representa una oportunidad a los gremios de comenzar a analizar la escala salarial además de abordar las condiciones laborales del sector.

El actual mínimo del salario docente misionero es de 48.000 pesos y desde allí se comienza a incrementar de acuerdo a los años de ejercicio de la actividad.

Con esta convocatoria del ministro de Educación se da lugar al pedido de actualización salarial que vienen planteando gremios como ATE Misiones, tras recordar que la última actualización correspondió a Julio del 2021, para remarcar que luego se produjo un aceleramiento del ritmo inflacionario que se elevó a un poco más del 50% anual.

A su vez ayer, la secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo, Mariana Lescaffette, tras adelantar su participación indicó que esperan un salario acorde al actual costo de vida en el país.



En detalle

Asistencia cuidada

Ante casos sospechosos o confirmados de Covid-19, el personal y los alumnos no debe acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes.

Contacto estrecho

Asintomático con esquema completo de vacunación puede continuar en la escuela. Mientras, los asintomáticos con esquema incompleto o sin vacunación no pueden asistir al colegio.

Sin interrumpir clases

La sospecha de brote en el aula no implica la interrupción de las clases. Esa medida puede ser evaluada como parte del control, una vez que se haya analizado por parte de la autoridad sanitaria.

Tapabocas

Uso de barbijo a partir del nivel primario: debe tapar nariz, boca y mentón, estar bien ajustado a la cara y mantenerse durante toda la jornada educativa en espacios cerrados.