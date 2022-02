Imágenes de hongos gigantes hallados en Puerto Rico se vuelven virales en las redes

jueves 03 de febrero de 2022 | 21:26hs.

Pedro Angel Hann, conocido en Puerto Rico como “Lito Hann”, a fines de septiembre del año pasado encontró un hongo de importantes dimensiones dentro del predio de su aserradero, y compartió en las últimas horas las imágenes, que se volvieron virales en las redes sociales.

“El hongo lo encontré el año pasado a finales de septiembre, llegando a la primavera, en esta época no se encuentran esos hongos, me pareció interesante y guardé las imágenes, no es común para mí encontrar un hongo de ese tamaño”, explicó a El Territorio.

Luego continuó: “Lo encontré en el aserradero, donde nosotros poníamos los desperdicios de aserrín, entre otros, y cuando se pudre salen hongos que crecen donde hay mucha humedad".

En cuanto a su hallazgo precisó: "Un día caminando me encuentro con algo blanco que me llamó la atención, me arrimo y era un hongo, yo ya había encontrado un hongo en el aserradero contra un muro donde goteaba el agua de la llovizna, pero esta vez, con la ayuda de la tecnología, aproveché para registrar las imágenes”.

El hongo gigante encontrado mide aproximadamente 30 cm de alto y 45 cm de ancho.