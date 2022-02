Preocupación en el sector ganadero: malvenden los animales para evitar mortandad

miércoles 02 de febrero de 2022 | 13:00hs.

La ganadería es otro de los sectores al cual la sequía está golpeando fuerte, la falta de lluvias hace que no haya reservorios de agua ni pastura y esto a su vez desencadena en que el ganado no tenga para comer o bien no se desarrollen como deben. Desde el sector indicaron que los incendios son otros de los factores que preocupa demasiado.

En ese sentido, Carlos Adolfo Navajas, presidente de la Sociedad Rural de Misiones, en diálogo con Acá te lo Contamos, explicó cómo están trabajando y cuáles son las estrategias para afrontar esta situación y no perder el ganado.

“La situación es penosa, la sequía ha llegado a todos los ganaderos, ya es el segundo año consecutivo en esta situación y lo más complicado es que el panorama para adelante no es alentador”, expresó Navajas y añadió que la dificultad más grande es la falta de agua, lo que luego deriva a otras complicaciones “si no hay agua no hay pasto y sin pasto el animal se muere de hambre, no produce lo que tendría que producir para criar un ternero. Es como todos nosotros si no comemos y nos bebemos, nos morimos”, pero también se mantienen en alerta por los incendios en la provincia.

En cuanto a las pérdidas que ocasiona esta situación histórica en el sector ganadero, el presidente de la Sociedad Rural explicó que si bien no hay porcentajes “se puede decir que de cuatro reservorios de aguas dos se secaron, todas las clases o categorías de animales están mezcladas, porque al no tener agua o pasto en su potrero tienen que hacerlos migrar al de al lado. En nuestro caso puntualmente, lo que se hace es sacar a los terneros de las madres de chiquititos e intentar darles de comer y después acceder a las ventas, mal vender la hacienda para evitar la mortandad, es la estrategia número uno para paliar la situación”.

De cara a un futuro, en el cual se puede volver a repetir la sequía, Navajas explicó que están trabajando puntualmente en prepararse para el próximo año.

En esa línea explicó que están aprovechando para profundizar todo caudal de agua y acomodarlo para estar mejor preparados para futuras sequías.

“Hay que tratar de mantener el agua en el suelo, que no esté descubierto. Si tengo un suelo rojo en tierra, el agua cae, lava la tierra y se va y eso no capta la humedad, para captar la humedad hay que tener mucha materia orgánica de arriba del suelo, en nuestro caso el pasto alto, que los animales coman un poco y luego cambiarlos de lugar a otro remanente grande de pasto. Un manejo planificado entonces lo que hace el agua cuando cae penetra la tierra, la tierra se moja y eso va a la napa. En cualquier actividad de la forestación, una buena capa de materia orgánica es todo lo que se necesita, poder plantar árboles eso también ayuda en la captura del agua, pero básicamente no hay otro secreto para mantener el agua, lo que hay que hacer es mantener una buena capa de materia orgánica de arriba de la tierra y hacer suelo no destruir eso, sino regenerar la tierra”, sentenció.