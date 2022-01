Por el aumento de casos de Covid-19 en Montecarlo, un hogar de ancianos suspendió visitas por siete días

jueves 27 de enero de 2022 | 15:30hs.

La comisión directiva del Hogar de Ancianos San Roque de Montecarlo decidió suspender por siete días las visitas para prevenir contagios de Covid-19. Si bien no confirmaron casos, mencionaron que el objetivo es "cuidar a los abuelos para que no se contagien".

En el hogar viven 29 ancianos, todos con esquema completo de la vacuna anti covid y desde julio del año pasado no se registraron positivos. Desde entonces y hasta la actualidad se venían manejando con un protocolo de bioseguridad pero en los últimos tiempos muchos familiares no querían cumplirlos y se generaron inconvenientes.

Por ese motivo y ante el creciente número de casos en Montecarlo, sumados asintomáticos, se dispuso la cuarentena preventiva y luego evaluarán la situación -transcurridos los siete días- para volver a habilitar las visitas.

"Pueden venir al protón, traerles cosas, pero no ingresar. También tnemos celulares para que puedan hacer videollamadas", dijo Amanda Mertz, presidente de la comisión del Hogar, y en ese plano explicó que "no se permite la visita porque muchos no respetan el distanciamiento y tampoco tenemos para pagar un personal para que controle esa parte, por lo que creímos que esta fue la mejor medida y luego veremos cómo sigue la situación".

Por el momento no se han registrado casos de coronavirus y esperan seguir así. Desde la entidad manifestaron que una vez concluidos los siete días pedirán datos de la situación de casos de la localidad para evaluar si se habilitan las vistas nuevamente o si se continúa con la restricción unos días más.