Sumar más científicos misioneros, el desafío del Conicet para este año

lunes 24 de enero de 2022 | 6:04hs.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) es el principal organismo dedicado a la promoción y desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, que arranca este 2022 con múltiples desafíos. Uno de ellos, sin dudas, es respecto a la pandemia del coronavirus, que aún afecta al país y al mundo. Para contrarrestar los efectos, trabajan contrarreloj en la vacuna local y en kits para la detección y prevención.



Otro de los temas de interés por parte del organismo tiene que ver con la producción de desarrollos de energías renovables, en el afán de generar energías más amigables con el entorno y mitigar los efectos del cambio climático.



Asimismo, uno de los principales ejes del Conicet es incorporar a más investigadores que se aboquen a los trabajos conforme a la realidad de cada provincia. En este sentido, según afirmó Ana Franchi, quien desde 2020 preside la entidad, se apunta a impulsar el desarrollo de diversas investigaciones a nivel federal conforme al interés y necesidad de cada lugar, desafío que tiene Misiones para incorporar más científicos, consignó en una entrevista con El Territorio.



¿Cuáles son los ejes de trabajo que tiene Conicet para este año?

Tenemos primero tres proyectos de diseño nacional que están muy avanzados. Uno de ellos es el de la doctora Julieta Cassataro, que es investigadora del Conicet en la Universidad Nacional de San Martín, que ya está todo en el Anmat, a la espera de la autorización. Si todo marcha bien, esperamos que esté disponible para su aplicación para el segundo semestre. También con la fabricación de nuevos kits Covid-19, que van a producir laboratorios de Chaco, que son de producción pública, desarrollados por investigadores del Conicet. Este kit, desarrollado y diseñado íntegramente en la Argentina, lo que tiene es que no sólo detectará Covid en seres humanos sino también en otras especies. Luego, a finales del año pasado lanzamos la convocatoria por un spray que se coloca en telas, como en barbijos o tapabocas, y aumenta diez veces la protección contra la enfermedad.



Otro de los temas en los que estamos trabajando y que nos interesa mucho es en las nuevas energías. Estamos investigando todo lo relacionado al litio. Las baterías de litio, además de que se usan en celulares y otros elementos, son fundamentales para almacenar, por ejemplo, la energía eólica y solar. Se trabaja en conjunto con YPF-Conicet junto con la Universidad Nacional de La Plata, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Producción de Buenos Aires, con una fábrica que muy pronto funcionará en La Plata.



También en sistemas de alimentos, para mejorar la calidad, de llegar a todos. Sumamos la semana que viene un convenio con una empresa láctea muy importante para el desarrollo de línea de yogures, con una cepa que se desarrolló en el Instituto de Conicet de Tucumán, que será un yogur que mejoren el sistema inmune de las infancias y eso va a permitir aumentar el consumo de lácteos y mejorar el sistema inmune.



En lo que refiere al espacio también estamos trabajando con la instalación de un telescopio en la provincia de San Juan, que se lograría en el transcurso de este año.



Temas ligados a los procesos productivos, a las mejoras.



Muchos temas de Conicet en lo que hace al desarrollo humano, a la situación de diversas comunidades, la situación de las mujeres en diversos ámbitos. Estamos trabajando y son líneas importantes.



Lo fundamental este año que tiene el Conicet es abocarnos a mejorar todo lo que haga a la vida, en salud, trabajo; a mejorar las exportaciones. En todas esas líneas estamos trabajando.



Una de las preocupaciones que hay actualmente son los incendios, que están afectando a los bosques, con riesgos para la flora y fauna de la región y los efectos del cambio climático. ¿Hay una línea de investigación que trabaje al respecto?

Desde que asumimos en 2020, pusimos en los ingresos a carrera de investigador con temáticas no desarrolladas. En el caso de ciencias forestales, estamos haciendo concurso a 24 cargos, con temas de bosques nativos, problemas de incendios. Hay presentaciones de proyectos y desde Conicet los estamos evaluando. Claramente, es un tema que preocupa y nos preocupa.



Otra problemática es la falta de luz y de suministros. El tema de energías alternativas es un tema de interés…

Son investigaciones que se están dando en las provincias más afectadas por esta situación.



En cuanto a los ingresos a carrera de investigador, ¿cómo está la situación actual?

Tenemos 800 ingresos por año. La mitad de esos ingresos son orientados a diferentes áreas, como ciencias forestales, ciencias exactas, humanidades. Además, hay 160 ingresos que van a universidades públicas, otros a organismos de ciencia y técnica. Y otros 80 de investigadores en temáticas no desarrolladas, que ya se evaluaron en las provincias de La Pampa, Catamarca, San Juan y Chaco.



En este sentido, ¿cómo está posicionado Misiones?

Misiones es una provincia que tiene una cantidad interesante de investigadores y tiene institutos de investigaciones. Trabajamos y esperamos que en la próxima convocatoria tenga ingresos especiales, que es importante, porque es una posibilidad de que entren investigadores que se abocan a temáticas locales, en el lugar. Las propias provincias ayudan con financiamientos, y las universidades con cargos docentes para que favorezcan la reubicación en ese lugar.



¿Y a qué se debe que no ingresan? ¿No se presentan o no acceden a las becas?

Es una mezcla de todo. Cuando competís con los grandes centros, son un poco más privilegiados. Por eso estamos haciendo este tema de ingresos por temas especiales porque es la manera de favorecer a lugares que les cuesta un poco más. Por ejemplo, en Entre Ríos entraron trece y duplicamos la cantidad de becarios.



Estamos avanzando con convenios y que el próximo año se sumen más provincias del Nordeste con temáticas locales, que ellos, los investigadores, más conocen.



En este sentido, el desafío pasa también por el incentivo para ciencia y tecnología, que fue sancionado el año pasado, para llegar al 1,5% del PBI destinado para la ciencia. Es una bandera que perseguimos.



Se están empezando a licitar beneficios para los institutos y financiamiento para equipamientos y eso es fundamental, seguir trabajando en diferentes lugares para que tengan más recursos.



¿Les afectó el rechazo al presupuesto 2022?

Si. Si bien tenemos la ley de incentivo a la ciencia y tecnología, si no hay aumento de presupuesto, nos va a afectar. Ha sido muy triste para todas las provincias y es lamentable. Desde el Ejecutivo se tiene que trabajar para que se garantice todo lo que tenemos proyectado para este año.