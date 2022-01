Preocupa la falta de agua en varios municipios

miércoles 19 de enero de 2022 | 2:00hs.

La crisis hídrica en Misiones se acentúa día tras día debido a la falta de lluvias y esto afecta a las tomas de agua. La localidad de Santa Rita es actualmente una de las que sufren la falta de agua.



Desde la Cooperativa Alto Uruguay, que brinda el servicio a unos 2.600 usuarios, dieron a conocer que la complicación nace en la toma de agua y no llega a recuperarse durante el día. Asimismo, indicaron que trabajan en un proyecto para cambiar la toma de agua actual.



“Estamos como la mitad de la provincia pasando una situación complicada con el tema de la sequía, pero principalmente en la zona de Santa Rita, allí nos está costando un poquito más poder mantener el servicio, porque tenemos el inconveniente de que la toma de agua no llega a recuperarse durante el día”, detalló Fernando da Silva, gerente de la Cooperativa Alto Uruguay.



Esta problemática en Santa Rita comenzó hace tres semanas, y según indicaron desde la cooperativa, para poder llevar el servicio a los usuarios se acarrea agua del río Uruguay hacia la planta potabilizadora y además se reactivaron dos pozos perforados que no se encontraban en funcionamiento.



“El principal problema es la falta de lluvias, pero anteriormente habíamos tenido un inconveniente con la bomba en la toma de agua. Sin embargo cuando se solucionó ese problema, el inconveniente pasó a ser el poco caudal de agua en la toma”, explicó Da Silva y agregó que “en 25 de Mayo y Colonia Aurora estamos bien, incluso estamos colaborando con otras localidades que se ven afectadas”.



Por otra parte, Silva indicó que se encuentran trabajando en un proyecto junto con la Provincia para cambiar la toma de agua actual por otra que estará a unos seis kilómetros en el arroyo Pindaity y sería la solución definitiva al problema.



Por otra parte, ayer Leandro N. Alem se declaró en Emergencia Hídrica y se sumó así a una decena de municipios en la misma situación.



Posadas

En la ciudad de Posadas, vecinos de la zona de Cocomarola Este y Fangio se comunicaron ayer con El Territorio y expresaron su preocupación por la falta de agua en el barrio.



Graciela Garnica, vecina de la zona, comentó: “En la parte baja del barrio tuvieron agua hasta el sábado, nosotros en la parte más alta estamos sin agua desde el viernes. El sábado llegó un poquito y pudimos cargar unos baldes, pero ya desde ahí no hay más agua”. Además indicó que se encuentran consumiendo agua embotellada para paliar la situación, en tanto que los vecinos que tienen piletas, utilizan el agua de allí para el baño.



Desde Samsa aseguraron que “hay momentos de baja presión en el suministro porque se registraron cortes de energía eléctrica en estación de producción y bombeo que afectaron al servicio. Eso imposibilita que en algunos momentos carguen los tanques”.



“A esto se suma el consumo muy alto debido a la ola de calor que estamos atravesando, pero no debería haber inconvenientes en el barrio”, agregaron.

Oberá: otra vez se rompió el acueducto

Varios barrios de Oberá se quedaron el lunes sin servicio de agua potable tras la rotura de un acueducto principal, que logró ser reparado pero volvió a romperse.



Desde la Cooperativa Eléctrica de Oberá, informaron que ayer durante la tarde, agentes del sector Agua Potable se encontraban trabajando en la reparación de la avería del acueducto del arroyo Bonito para devolver el servicio lo antes posible.