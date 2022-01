Arrechea pone a disposición del presidente su continuidad al frente de la EBY

lunes 17 de enero de 2022 | 21:30hs.

El titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Ignacio Arrechea habría presentado el viernes pasado una carta en la que pone su cargo a disposición del presidente Alberto Fernández, para que este disponga si continúa al frente de la entidad o si es tiempo de un cambio. Todo esto, cuando una semana cargada de rumores se terminaba. Mientras espera una respuesta, continúa con su agenda de trabajo.

Desde el entorno de Arrechea afirman que tomó esta decisión luego de que la semana pasada comenzaran a circular rumores a cerca de su posible salida de la entidad. Ante esto, el titular de la EBY habría decidido así enviar al presidente una carta en la que le agradece la confianza, tanto al Presidente como a la vicepresidente Cristina Fernández, y pone a disposición su renuncia como mecanismo para destrabar una escalada de rumores que generen desgaste en la gestión nacional.

Así, quienes conocen a Barrios Arrechea manifestaron que no hay una causa determinante concreta para que haya puesto su cargo a disposición. Y que las múltiples versiones y operaciones de la semana pasada, lo habrían motivado a presentar la renuncia para no ser un escollo en las políticas nacionales, por eso habría preferido que decida el ejecutivo nacional su continuidad o no en el cargo

Así, queda en manos de Alberto Fernández, definir la continuidad o realizar un cambio al frente de la Entidad generadora de energía.

Hasta tanto el Presidente tome una decisión, Arrechea continúa al frente de la Entidad, y seguirá desarrollando la agenda que tenía prevista para los próximos días y semanas, agenda que tiene entre otras cosas el avance de las obras de ampliación del complejo, a partir de la concreción de la obre del brazo Añá Cuá.

En la última semana sonaron varios nombres para ocupar el sillón que todavía hoy le corresponde a Arrechea, con nombres que hacen referencia a otras provincias como Corrientes y hasta Formosa. Desde hace casi 20 años, al frente de la EBY siempre ha estado un misionero. Se espera, desde varios sectores de la política misionera, que esto continúa siendo así. Incluso el propio Arrechea siempre manifestó su idea de que al frente de la EBY debe haber un misionero.