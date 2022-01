Turismo: buenas expectativas de cara al cierre de enero en El Soberbio

lunes 17 de enero de 2022 | 11:59hs.

Turistas locales y del país recorren los distintos atractivos naturales que posee la tierra colorada, entre una de las más visitadas se encuentran los Saltos del Moconá en la localidad de El Soberbio.

Según dieron a conocer desde la dirección de Turismo de la local, en lo que va de enero la ocupación hotelera superó el 90%.

“Hasta el día de ayer hemos cerrado con casi 92% de ocupación hotelera, más de 9.000 personas ingresaron al parque de provincial. La mayoría siguen siendo misioneros, por lo que seguimos apostando fuerte al turismo interno y después tenemos los visitantes de otras provincias, la cual viene liderando inéditamente la provincia de Chaco. Esto es realmente importante porque estamos viendo los frutos del trabajo de promoción y difusión que hemos realizado en la Feria Internacional de Turismo, haciendo la promoción de todos los atractivos turísticos del alto uruguay en la provincia de Misiones”, manifestó Víctor Motta Director de Turismo de El Soberbio, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

En cuanto a las expectativas para la segunda quincena de enero, Motta indicó que esperan que sea similar a la primera mitad de enero, e hizo énfasis en las reservas que deben realizar los turistas para no quedarse sin lugar.

“Creemos que se va a comportar de la misma manera, hay algunos emprendimientos que ya tienen las reservas colmadas hasta fin de mes, así que creemos que el número va a rondar entre un 90 o 95% de ocupación” expresó y explicó que todos los visitantes que lleguen a El Soberbio, “traten de comunicarse con anticipación por medio de nuestras redes sociales Facebook (Dirección de Turismo El Soberbio), hay números de reservas para que lleguen y puedan tener un lugar asegurado y sobre todo poder disfrutar a pleno de lo que son los productos que tenemos la reserva Biosfera Yaboti”.

En cuanto a las bajas por Covid, el Director de Turismo, explicó que por el momento no se cancelaron reservas por la pandemia, sino que se programan más adelante.

“Esto se da desde que comenzó la pandemia, nosotros fuimos el primer municipio turístico en volver al ejercicio, desde ahí hasta ahora no paramos a trabajar y siempre ha pasado que una u otra reserva fueron reprogramadas, no las cancelan entonces no pierden el dinero de la reserva y así tampoco pierde el emprendimiento”, cerró Motta.