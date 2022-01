Lizy: “Como cappellettis, no tengo gustos lujosos ni caros”

lunes 17 de enero de 2022 | 6:00hs.

Recién llegada al país luego de haber recorrido España junto a Marley, en el programa ‘Por El Mundo’, Lizy Tagliani habló con el ciclo ‘Implacables’.



En el móvil la actriz habló de de sus proyectos para este año y fue consultada sobre cómo maneja su economía.



Sobre esto último Tagliani confesó que no es de despilfarrar el dinero y que cuida sus gastos.



“No es que me volví famosa y empecé a tener gustos de millonaria” comenzó explicando. “No como no sé, tiburón de Malasia” dijo con humor antes de explicar cómo maneja su dinero.



La actriz reconoció que mediante su trabajo en el espectáculo pudo construirse su casa y también comprarse algunos autos, “soy muy fanática”, pero rápidamente aclaró: “Hoy como lo mismo que antes, mi comida preferida son los cappellettis comprados en el supermercado, no tengo gustos lujosos ni caros. La ropa también sólo me importa que esté limpia y sana, así me enseñó mi madre” sostuvo.



En cuanto a lo laboral, indicó que “tengo gracias a Dios varios proyectos para este año”.