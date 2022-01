Nuevas exigencias para quienes ingresen al país por tierra o aire

domingo 02 de enero de 2022 | 7:31hs.

Una nueva Decisión Administrativa nacional (1316/2021), endurece los requisitos para quienes ingresen desde el exterior al país o por caso de quienes retornen por ejemplo luego de las vacaciones de las playas de Brasil, vía terrestre o aérea, como ocurrirá con muchos misioneros.

Desde ayer quienes entren, vía aérea como terrestre, deberán exhibir la prueba de PCR realizada 72 horas antes de ingresar al país. Más la vacunación correspondiente.

A su vez, entre el tercer a quinto día de permanecer en el país, debe realizarse otro examen de PCR o test rápido. Es lo que explicó ayer a El Territorio, Walter Villalba, coordinador regional de Sanidad de Fronteras.

La nueva norma fue publicada el viernes en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y con ello, se otorgó un mayor marco legal a las empresas de transporte, tanto aéreo como marítimo y terrestre, para exigir el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.

Para tener en cuenta

En síntesis, los requisitos para argentinos y residentes que viajen o vuelvan del exterior es la declaración jurada electrónica; test PCR negativo en las 72 horas previas, que es un requisito para los mayores de 6 años.

Se añade la exigencia de vacunación completa, 14 días antes del ingreso; esto último para ser eximido del aislamiento.

A su vez, como se indicó, test PCR entre el tercer y quinto día de ingreso al país, que también es un requisito para todos a partir de los 6 años.

Finalmente, los argentinos o residentes que no hayan completado su vacunación podrán ingresar realizando aislamiento obligatorio y haciéndose un test de PCR al séptimo día de su arribo al país.

El control

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, recordó ayer que “el control de toda la documentación requerida para el ingreso al país será exigida y verificada por los operadores de medios de transporte de pasajeros aéreos, marítimos y fluviales”.

Además sostuvo que “no está previsto” un cierre de fronteras por el avance de los casos de coronavirus en el mundo.

La funcionaria explicó ayer los alcances de la Decisión Administrativa que, entre otros puntos, deja en manos de las empresas internacionales de transporte de pasajeros el control de la documentación que deben presentar los viajantes a la hora de embarcar un viaje hacia Argentina.

“No hay que alarmar a la gente. Los que tienen previstos viajes, van a poder hacerlos, a ellos no les va a cambiar en nada. Ahora van a ser las aerolíneas las que le van a pedir a los argentinos el PCR para poder entrar al país porque recordemos que los argentinos pueden entrar no estando vacunados. La diferencia es que el vacunado no hace cuarentena y no vacunado sí”, precisó en diálogo con la radio AM750.

Allí indicó que los argentinos, deberán presentar ante la aerolínea “el PCR y la declaración jurada migratoria”.

Para los extranjeros

En tanto a los extranjeros se les va a “pedir esquema completo de vacunación y seguro Covid, más el PCR y la declaración jurada”.

Según la nueva disposición, los operadores de medios de transporte de pasajeros internacionales deberán - sin excepción - comprobar que el pasajero haya declarado el cumplimiento de los extremos definidos como requisitos sanitarios para el ingreso al país.

Del mismo modo verificarán los datos de la documentación sanitaria que se les exhiba al embarque.

Puntualmente se exige la declaración jurada presentada ante la Dirección Nacional de Migraciones completada al menos 48 horas antes del inicio del viaje sin observaciones del control sanitario.

A su vez, deberán presentar la prueba PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje o certificado de alta médica emitido dentro de los últimos 90 días previos al inicio del viaje y PCR positivo que acredite que sufrió la enfermedad en ese lapso correspondiéndole dicha alta médica.

Son las nuevas exigencias que comenzó a regir desde la víspera para quienes se trasladen por tierra o aire en el exterior y previendo el regreso al país. Los requisitos deben tenerse presente en el momento de preparar las valijas en estas vacaciones de verano.

A tener en cuenta

Entre los controles también se deberá verificar que el pasajero acredite haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país o de su exención y el seguro de salud Covid-19, con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos.

Una vez en el territorio nacional -se aclara en la Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial- las personas deberán portar, durante 14 días posteriores, la documentación que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos sanitarios.

