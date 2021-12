El hijo de Luismi que heredó su talento para el canto

jueves 30 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Luis Miguel se animó a mostrar parte de su vida privada y su carrera en la serie de Netflix, luego de haber mantenido un perfil bajo durante casi toda su carrera artística. De esta manera, el popular cantante contó la relación tirante con Michelle (32), fruto de la relación con Stephanie Salas. Pero no incluyó nada de su historia de amor con Aracely Arámbula, la madre de sus hijos menores: Miguel (14) y Daniel (13). El motivo por el que no aparecieron en la ficción se debe a que la actriz no quiso. “Nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron”, relató Arámbula.

A pesar de mantener un perfil bajo con sus hijos, la actriz suele compartir en su cuenta de Instagram videos e imágenes de los pequeños. En esta oportunidad, publicó un video en el que aparece Daniel, sentando de espaldas en el borde de la pileta, con un micrófono cantando Can’t stop the feeling, el tema de Justin Timberlake. De fondo se escucha a Aracely decirle muy orgullosa: “Te amo”.

De esta manera, quedó en evidencia que el pequeño heredó el talento de su padre. reveló que no tiene planes de que sus hijos incursionen en el mundo de la música o del espectáculo en un futuro cercano. “Yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar porque son menores de edad, y no depende de nadie más, depende de mí que soy su mamá y de mi familia, pero ellos no desean ser artistas”.

Además, aseguró que fueron sus mismos hijos los que le pidieron a Aracely que siga conservando su privacidad. También comentó que no ha llegado a un acuerdo por la cuota de manutención de sus hijos con el intérprete de Cuando Calienta el Sol, pero indicó que está en toda la disposición de dejar que sus niños convivan con la familia del músico.