“Los casos se dan porque no se está cumpliendo con la prevención”

viernes 24 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

En estas últimas semanas una nueva ola de infecciones de Covid-19 afecta a todo el país y Misiones no está exenta esa realidad. De hecho, en los últimos días se vio un aumento considerable en los casos diarios. Qué hacer y cómo cuidarse son algunas de las respuestas que Claudia Salgueira, flamante presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología (Safi), dio a conocer en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

“La situación epidemiológica en el país, es el incremento de los casos de Covid-19 con sus distintas variantes. Es muy importante considerar que una buena parte de nuestra población está vacunada con esquema completo y hay otra en la cual hay que reforzar la vacunación. No olvidar otra situación, que es sumamente importante, la de sostener los cuidados”, manifestó la infectóloga.

Si bien Salgueira indicó que las variantes Ómicron y Delta se encuentran en el país, los recaudos a la hora de realizar actividades son muy importantes. “Más allá de la variante que pueda estar circulando, como la Ómicron, que se introdujo en nuestro país en las últimas semanas, o la Delta, la cual la esperamos algo preparados, estamos viendo que los contagios se dan porque una de las patas importantes de esta lucha, que es la prevención, no se está cumpliendo, como que la gente se ha ido relajando un poco. Entonces, en estos tiempos de fiestas y vacaciones tenemos que tener en cuenta lo máximo posible el tema de la prevención”, sostuvo.

En cuanto a Ómicron, explicó que es una variante que se “propaga con mayor facilidad, pero para definirla totalmente se necesitarán más datos. No es tan mortal, se puede cursar de una forma un poco más leve y fundamentalmente tengamos en cuenta que no sabemos que puede suceder en pacientes que no están vacunados”.

“Otro dato a tener muy en cuenta que los pacientes que están vacunados pueden reinfectarse, pero seguramente el hecho de tener vacunación previa hará que la enfermedad sea mucho más leve, reduciendo la hospitalización y el riesgo de mortalidad; por eso es muy importante tratar de tener el esquema de vacunación completa y aún vacunado no ceder con las medidas de prevención, no confiarse, porque la persona que estaba con otra personas infectada puede adquirirlo también y transmitirlo”.

“Es muy importante para reducir todos los riesgos de contacto porque muchas veces en una casa puede haber una embarazada, una persona que tenga la defensas bajas o un anciano, entonces es muy importante tener esto en consideración”, detalló.

Por otra parte, volvió a recalcar la importancia de tener el esquema completo de vacunación e instó a seguir “expandiendo la inmunización, no hay que tener temor”.

Subrayó asimismo el cuidado individual y social en estos tiempos: “Seguir usando el tapaboca, lavarse las manos, mantener la distancia interpersonal por lo menos de dos metros, si uno está enfermo o tiene el menor síntoma no tiene que organizar fiestas, pero tampoco tiene que asistir, tiene que autocuidarse y quedarse aislado hasta que pase su cuadro. Tratar de transcurrir a eventos al aire libre y no un ambiente abarrotado de gente y mal ventilado”.

