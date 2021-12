Agus Kogan contó que salió con rusher king

jueves 23 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

La influencer Agus Kogan, fue señalada como la tercera en discordia en el noviazgo de María Becerra y Rusher King. Según detalló Teleshow, sería precisamente a causa de los mensajes entre la joven y Rusher, que Becerra decidió poner fin a su relación con el trapero en las últimas horas.

Sin embargo, Kogan dio su versión vía redes: “es tremendo lo que se está ocasionando y me están involucrando. Están hablando de algo que no fue ahora. Algo que pasó hace mucho y salió a la luz ahora. Yo me vi con este chico en el momento en el que él estaba soltero”. Y siguió: “A los dos días de que nos vimos, vi que había vuelto con su pareja. Me quedé sorprendida sinceramente y decidí no tener más contacto con él”, escribió Kogan.