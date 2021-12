Acoso y amenazas en Candelaria: “Vivo presa por miedo a cruzármelo y que me haga algo”

martes 21 de diciembre de 2021 | 11:23hs.

Luego de sufrir reiterados hechos de violencia una joven de 27 años decidió exponer el sufrimiento que vive por acoso y amenazas por parte de un hombre 26 años identificado como Juan V. (26), quien pese a tener una orden de restricción, continúa amenazándola y hasta agrediendo la vivienda en la que joven vive con sus dos hijas.

Si bien en un hilo de Twitter que se viralizó en las últimas horas, Macarena cuenta todo lo ocurrido desde que se conoció con el joven; en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, la joven brindó más detalle del sufrimiento que padece hace unos cuatro años, sentenciando que “vive presa”.

“Ahora, después del escrache en las redes sociales me siento más contenida por la policía que está en constante comunicación conmigo”, manifestó la joven quien en las últimas horas realizó la cuarte denuncia contra el hombre, renovó la orden de restricción y solicitó un botón antipánico para estar “más segura”.

“Hacer el escrache me daba miedo también, pero después pensé que muchas chicas lo podían conocer e iban a pensar lo mismo que pensé yo, que era una buena persona y que por mi miedo de no hablar iban a sufrir lo mismo o aún peor que yo. Entonces dije bueno, tengo que hablar, tengo que contar lo que viví y que sepan lo que es esta persona. Sé que no fui la primera, pero sí, espero de todo corazón ser la última que se ha vivido esas cosas con él”.

Gracias a que Macarena dio a conocer su situación en Twitter, otras 15 chicas denunciaron situaciones similares vividas con el acusado.

“La mayoría me comentó situaciones de agresión por parte de la misma persona, una me dijo que hasta la llegó a correr con machete. Otras que a pesar que nunca tuvieron una relación con él más que un saludo, que las perseguía incomodándolas de una manera muy fea, no podían salir del colegio, las acosaba, no las dejaba tranquila. Es impresionante la cantidad de chicas que la pasaron muy mal, porque el acoso y daño psicológico que te puede llegar a hacer, es mucho”, manifestó al tiempo de detalló “una chica de 15 años que fue concubina de él se comunicó conmigo y me contó su experiencia de los malos tratos que sufría, estaba manipulada de tal manera que la madre de la chica tuvo que hacer la denuncia para que ella pueda volver a la casa. Allí empezó otro calvario porque el hombre no acepta terminar una relación, se acercó a la vivienda donde la chica vivía con la madre y le pegó a ambas”.

Por último la joven contó que en las últimas horas, el hombre volvió a agredir e ingresó a la vivienda en la cual ella convive con sus nenas. “Me contaron los vecinos que volvió a tirar piedras y rompió una puerta lateral para ingresar. Yo no estoy en estos momentos allí, estoy en otra casa por el miedo, no sé qué hubiese pasado si estaba allí”.

“Me siento presa en estos momentos porque tengo miedo a salir, no estoy yendo a trabajar, tengo miedo, no puedo aprovechar las vacaciones de mi hija para salir a tomar un helado porque tengo miedo de cruzármelo y que nos haga algo y nos tire. Yo estoy presa y él anda impune por la calle si nada”.

