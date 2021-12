Hasta 100 argentinos cruzan a diario a Encarnación rumbo a playas de Brasil

miércoles 08 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

as playas brasileñas de Santa Catarina y Río Grande do Sul son las favoritas de gran parte de los misioneros y argentinos residentes en otras provincias y son las elegidas para el receso de verano por miles cada año. Sin embargo, con las restricciones vigentes por la pandemia del coronavirus, Brasil no habilitó sus pasos terrestres con Argentina para hacer turismo, solamente para tránsito vecinal, por lo que quienes quieran vacacionar pueden hacerlo en avión desde el aeropuerto de Ezeiza.

Sin embargo, los argentinos hallaron un modo de hacerlo de manera legal cumpliendo todos los protocolos sanitarios vigentes y normas migratorias. La logística es la siguiente: cruzar en auto de Posadas a Encarnación por el puente San Roque González de Santa Cruz y de allí viajar hasta Ciudad del Este, localidad paraguaya que limita con Foz de Iguazú, Brasil. Allí se hacen todos los trámites migratorios y se sigue viaje al destino turístico sin restricciones.

En ese contexto, Blas Arzamendia, jefe Regional del Puesto de Control Migratorio de Encarnación, sostuvo que entre 50 y 100 argentinos ingresan por la Perla del Sur para seguir rumbo a las playas brasileñas y vacacionar.

“Solamente hay que declarar el propósito del viaje, es decir, se le consulta al pasajero hacia dónde está yendo. Se les da hasta 72 horas para que puedan cruzar el país hasta Brasil. Al regreso tienen que respetar todo lo que es el protocolo sanitario”, explicó Arzamendia sobre el trámite, en diálogo con el programa Acá te lo contamos, por Radioactiva 100.7.

Para ingresar a Encarnación desde Posadas hay que presentar certificado de PCR negativo, carnet de vacunación completo y hacer el ingreso al país en Migraciones.

“La mayoría de los argentinos que van hasta Ciudad del Este cruzan hasta Foz de Iguazú. Creemos que el número de personas que ingrese se va a incrementar en los próximos días, entre diciembre y enero tuvimos siempre una gran afluencia de argentinos”, señaló Arzamendia y aclaró que los paraguayos no tienen restricciones de turismo o comerciales de ningún tipo.

Brasil tiene una ordenanza, la N° 660 con fecha del 27 de noviembre de este año, que aclara una excepción en la restricción; en el texto se lee que se permite “el ingreso de extranjeros al país (cualquiera sea su nacionalidad), por vía terrestre, entre la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay, siempre que se cumplan los requisitos migratorios adecuados a su condición, incluido el de portar una visa de entrada, cuando así lo exija el ordenamiento jurídico brasileño”.

Es decir, que los argentinos que ingresen a Foz de Iguazú desde Ciudad del Este tienen libre circulación y no están en condición de ilegales siempre y cuando hayan pasado por los trámites aduaneros de rigor. Allí le dan una visa por 90 días.

Hacia Brasil, Misiones tiene habilitados los pasos terrestres Bernardo de Irigoyen con Dioinisio Cerqueira y Puerto Iguazú con Foz de Iguazú pero no para hacer turismo, sólo pueden ir a Brasil quienes viven en Bernardo de Irigoyen o Iguazú únicamente por 24 horas, es decir, tránsito vecinal. Está abierto para cargas y como corredor seguro para ingreso de turismo desde Brasil a Argentina.

Testimonios de los que viajaron

La popularidad del paso Posadas-Encarnación llegó a tal punto que es la principal consulta u motivo de testimonios del grupo en Facebook llamado ‘En auto a Brasil’, creado desde hace muchos años para compartir rutas de viaje y costos.

Un joven que viajó con su novia desde La Plata hasta las playas de San Pablo comentó que para ingresar a Brasil desde Ciudad del Este en Migraciones solamente les pidieron el DNI y llenar una declaración jurada.

“Pasamos por Posadas-Encarnación y luego de Ciudad del Este a Foz de Iguazú. Vinimos sólo con carnet de vacunación y una declaración jurada que se llena previamente vía web en Posadas. Con eso pasas a Paraguay y en la entrada a Paraguay hicimos otra declaración jurada vía web (ahí escaneás un código QR que te dan ellos y te lleva a la página)”, relató el hombre en el grupo.

Otro usuario del grupo que también viajó a las playas brasileñas comentó que en Encarnación por ser un turista de paso les dan un pase libre por algunas horas hasta cruzar al Brasil donde se le da al turista una visa por 90 días para transitar libremente por su territorio.

Por otra parte, una viajera comentó que el regreso a Argentina no tiene mayores complicaciones. En su caso volvió de Brasil desde Uruguayana hasta la localidad correntina de Paso de los Libres. “El gendarme que nos habló nos dijo que sólo estaba cerrado para ir a Brasil pero para salir de ahí y pasar a Argentina está abierto”, indicó la mujer.

Los escritos más arriba son algunos de los testimonios y experiencias que los turistas argentinos postean a diario en el grupo de la red social, al menos hasta cinco nuevos posteos por día dan cuenta del éxito del periplo, que aunque es económicamente caro, según ellos vale la pena.



En cifras

$100.000

Más de 100 mil pesos en alojamiento gastará una familia tipo de cuatro integrantes para alquilar un departamento por una semana en las playas.

$20.790

Es lo que tendrá que invertir en nafta el turista misionero si parte, por ejemplo, desde la ciudad de Posadas hasta las playas de Camboriú en Brasil.



Cuánto cuesta el periplo hasta las playas

Teniendo como punto de partida la ciudad de Posadas, para llegar en auto a las playas de Camboriú (Santa Catarina), será necesario recorrer más de 1.100 kilómetros para lo que será necesario el consumo de 110 litros de nafta, lo que da un gasto aproximado de 20.790 pesos.

En lo que respecta al alojamiento y alquileres, actualmente rondan los 350 reales para una familia tipo de cuatro personas, lo que demandaría una inversión de más de 100 mil pesos por al menos siete días.

Sumando la comida diaria, la visita a algunas atracciones y alguna que otra salida a comer afuera, el costo sería de unos 200 mil pesos.