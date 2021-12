El Seven del Tacurú busca a sus vencedores

domingo 05 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

La 39ª edición del Seven de Tacurú, el torneo de rugby reducido más antiguo en toda la región del NEA, puso primera ayer en el club de la Hormiga y con gran presencia de equipos.



Bajo el sol sabatino de la tarde se disputaron tres competencias en paralelo: el seven competitivo, el seven de los gordos (llamado así porque participan los jugadores más pesados y de mayor porte en lo que es el rugby tradicional) y también un torneo de fútbol femenino amateur.



En tanto que por la noche se llevó adelante el tradicional tercer tiempo extendido, abierto al público en general y donde reinó la camaradería.



Hoy en tanto será el momento de las definiciones del certamen competitivo, que como siempre entregará como premios las copas de oro, plata y bronce para los ganadores.