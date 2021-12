Matemáticas y Lengua, las materias con más alumnos para recuperar

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Varias escuelas primarias y secundarias cerraron ayer el dictado de contenidos áulicos, en cambio otras harán lo propio la semana entrante. Ahora arranca el denominado período de intensificación o complementación de la enseñanza, destinada a aquellos alumnos que tuvieron más dificultades durante el año y aún tienen saberes pendientes, lo que tradicionalmente se conoce como recuperatorio de contenidos.



Quienes superen esta instancia pasarán de año.



Según habían explicado desde el Consejo General de Educación (CGE) semanas atrás, la idea es que estos recuperatorios no se den a través de mesas examinadoras sino que los estudiantes trabajen con investigaciones, trabajos prácticos o presentación de proyectos.



“Esta instancia es para aquellos estudiantes que tengan mayores necesidades pedagógicas y se busca que puedan lograr la intensificación de esos aprendizajes, de tal modo que puedan alcanzar los objetivos que le proponen los docentes antes de fin de año para que puedan promocionar y no quedarse, no repetir el año”, había dicho Alberto Galarza, presidente del CGE.



En ese marco El Territorio dialogó con directores de escuelas primarias y secundarias de toda la provincia. Los educadores destacaron como positivo a este ciclo lectivo, donde al principio debieron trabajar con una modalidad dual que combinó presencialidad y virtualidad hasta septiembre, cuando retornaron todos los alumnos al aula. Afirmaron que estar cara a cara con los estudiantes sirvió para poder afianzar contenidos que en la virtualidad costaba que los chicos los incorporen.



Fue así que consultados sobre cuál es la asignatura que más cuesta a los chicos de primaria y secundaria, todos coincidieron que son las Matemáticas con sus ejercicios combinados y resolución de problemas y Lengua. De esta manera, esas serán las materias adonde más se enfocarán en estas semanas de afianzamiento de saberes.



Celebrar

Berta Quiroga, directora del CEP 4 de Posadas, contó: “Por un lado tenemos que celebrar el hecho de que no tenemos alumnos con libreta abierta del ciclo anterior”. “Los alumnos que ahora están recuperando son todos regulares y la materia que está con mayor cantidad de alumnos para recuperar es Matemáticas”, sostuvo.



Además explicó que les sorprendió que en Lengua los estudiantes mejoraron mucho en relación a años anteriores. “Creemos que se debe al trabajo que se viene haciendo en esa área, siempre era una materia con muchos alumnos pero ahora todo el Departamento de Lengua trabajó en la comprensión lectora, comunicativa y la oralidad y vimos los resultados este año. Así que sorpresiva y gratamente Lengua pasó a ser una de las asignaturas que menos alumnos tienen para rendir”, dijo.



Otra asignatura donde los chicos tienen dificultades es el idioma inglés. “Por eso en los dos últimos meses desde el Consejo General de Educación nos facilitaron talleres de apoyo para que estos alumnos puedan finalizar el ciclo lectivo en recuperatorio pero con resultados más óptimos. Haciendo una evaluación general, el año escolar fue muy positivo con el compromiso de toda la comunidad educativa”, destacó.



María Hilda Florentín González del Instituto Jardín Modelo señaló que se encuentran en pleno cierre de la unidad pedagógica “donde trabajamos los saberes priorizados. Los alumnos de trayectoria escolar sostenida terminan el 6 de diciembre, que es la mayoría. Los que presentaron dificultades fueron en las áreas de Lengua y Matemáticas”.



También en el nivel primario, Yolanda Delpiano, directora de la Escuela 827, comentó que el ciclo escolar fue muy bueno y el cierre se da de manera tranquila. Pero deben reforzar contenidos principalmente en Lengua y Matemáticas.



Recuperar

Para Liliana Pacheco de la Epet 37 fue un “año atípico pero excelente por la presencialidad que permitió recuperar muchos objetivos que en la virtualidad no se podía, porque no era un sistema inclusivo. Para nosotros lo más importante fue lo vincular, la contención y ese rol que tiene la escuela con todos sus rituales que gradualmente recuperamos. Aprendimos a vivir con protocolos y adaptarnos a la nueva normalidad”.



En Montecarlo Esteban Mudry, regente de la Epet 11, sostuvo: “Destacamos la importancia de la presencialidad, fue un año muy duro el año pasado, pero este también fue muy difícil porque como escuela técnica se trabajó el doble con el plantel docente para que los alumnos puedan recuperar saberes, ya que si bien el año pasado se logró muchísimo gracias al esfuerzo de docentes, alumnos y familias, no es lo mismo el día a día en la escuela”.



En esa línea, dijo que la mayor dificultad la nota en el paso de la primaria a la secundaria. “La complicación sigue siendo en el ciclo básico, a muchos les cuesta adaptarse al cambio y en tercer año se da otro cambio importante ya que comienza a ser más orientada la formación. Suelen llevarse materias como Lengua, Ética, Física, Matemáticas y las Técnicas”, indicó.



Al igual que en el resto de la provincia, en San Pedro los establecimientos educativos de nivel medio se encuentran finalizando los últimos días regulares de clases, cerrando las calificaciones de cara a las fechas de recuperatorio previstas en el calendario escolar. Si bien en muchos casos restan saber las notas, en su mayoría son los alumnos de ciclo básico los que se llevan materias, siendo Lengua, Matemáticas, Historia y Tecnología las más complicadas.



La vuelta paulatina de las clases presenciales, primeramente con el sistema bimodal y burbujas, es uno de los factores que, sumado a que el ciclo lectivo del año pasado fue remoto, influye de forma considerable en el rendimiento académico de los alumnos.



“En nuestro caso, primero y segundo año del turno mañana son los cursos que más materias pendientes tienen del año pasado y también para recuperar en diciembre, sobre todo Lengua, Matemáticas e Historia”, explicó Ernesto Añais, director de la Normal 14. Mientras que en el turno nocturno, la situación de dificultad es general siendo Lengua, Matemáticas, Biología y Física las materias más complejas.



Similar es la situación de la Escuela de Comercio 17, donde el trimestre cerró esta semana.



“Aparte de los recuperatorios de este año, decidimos con los docentes que tendrán la oportunidad de presentarse los alumnos que tienen libreta abierta para que puedan terminar la revinculación del año pasado para que cierren ese ciclo. En el recuperatorio tenemos muchos alumnos de primero, segundo y tercer año, que varía de acuerdo al turno”, señaló Patricia Usik, directora de ese centro educativo. Y agregó: “Este año le costó a los de segundo porque venían de un año virtual, comenzaron con las burbujas, no conocían a sus profesores y esos cambios impactaron en el rendimiento, siendo las materias más complicadas Lengua, Matemática, Ciencias sociales y Tecnología”.



En cuanto a la zona rural, el panorama es parecido. En el BOP 104 de Terciados Paraíso, que cuenta con 250 alumnos con una deserción escolar que este año fue de entre el 10 y 15%, porcentaje igual es el de alumnos con libreta abierta que tienen la posibilidad de regularizar su situación estas semanas. En cuanto a los recuperatorios, un 35% del curso no llegó con la nota, en ambos casos predominan alumnos de segundo y tercer año.



Sobre las materias que más alumnos deben recuperar, el director Oscar Dresch, detalló: “Lo que más tienen para recuperar son las materias troncales que definen la orientación del alumno, como Contabilidad, Economía, Matemáticas, Historia y Lengua y Literatura. Tendremos para la semana que viene un 35% de cada curso para recuperar”.

Cómo sigue el ciclo lectivo

Del 6 al 17 de diciembre será el periodo de intensificación de la enseñanza para los alumnos que no lograron acreditar los saberes básicos.



En tanto que del 20 al 23 de diciembre se desarrollará el último llamado para rendir previas. El 23 también cierran las actividades administrativas en las escuelas.



Está previsto que el próximo ciclo lectivo arranque el 2 de marzo de 2022 y se estableció un total de 190 días de clases presenciales.

Con la información de corresponsalías Montecarlo y San Pedro