Caso Wasyluk: "De Mattos me amenazó, hasta plata me ofreció para quedarme quieto", declaró un testigo

Un testigo ofrecido por la querella apuntó como autores de la golpiza que luego derivó en la muerte de Hugo Wasyluk (38) a los cinco policías de la comisaría de Villa Bonita integrantes de la comisión que lo detuvo: Pedro De Mattos, Carlos Antonio Gómez, Ricardo Javier Rodríguez, Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, aunque reconoció físicamente solamente a los cuatro primeros.

Se trata de Elvio Oscar Neris (32), quien la noche del 25 de abril de 2011 estaba preso en la comisaría de Villa Bonita, de donde es oriundo y aseguró haber visto desde una abertura de la celda cómo los uniformados castigaban a Wasyluk. "Fue una masacre", comparó.

En ese contexto aseguró ante el Tribunal Penal Uno -integrado por Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Jorge Villalba- que días después de sucedida de muerte de Wasyluk "a quien conocía de vista", el propio De Mattos "fue hasta mi casa con la esposa (en relación a Rosa Berley, actual jefa de la Comisaría de la Mujer de Oberá, pero que en 2011 se desempeñaba en la dependencia de Villa Bonita) y me amenazó", para posiblemente menguar el tenor de su declaración e incluso aseveró que "hasta me ofreció plata para quedarme quieto".

Neris dijo tener miedo y que fue amenazado.

En el inicio de su declaración el ex detenido, que reconoció tener miedo, recordó lo sucedido en Villa Bonita instantes después de la detención de Wasyluk.

Dijo, sin precisar horarios, que estando en una de las celdas "escucho que llegaron con el detenido esposado de pies y brazos, lo golpeaban con una madera adentro, en el pasillo (nombrando a los imputados), le pateaban entre todos, fue una masacre. Le tenían esposado y le saltaban arriba, le pegaban con el bastón de madera. Él (por Wasyluk) pedía por favor que paren, se escuchaba desde lejos que pedía auxilio".

Después, ante las preguntas de los jueces, contó que "el señor De Mattos me fue a buscar para hacer una declaración muy por arriba, me amenazó y yo tenía miedo de que me pase lo mismo que al otro. Hasta plata me ofreció para quedarme quieto, pero acá vengo a contar la verdad", manifestó y reiteró que tiene miedo.

Pedido de careo

La abogada defensora de De Mattos, Cristina Salguero, pidió al testigo precisiones sobre sus afirmaciones, cuándo se produjo el encuentro con su cliente y Neris respondió que fue "dos semanas por ahí" después de la muerte de Wasyluk. "Fue cuando De Mattos estaba preso, entonces", lanzó la abogada logrando la reacción del defensor Marcelo Carísimo (de Rodríguez y González), quien pidió que se deje constancia de que los cinco acusados estaban privados de la libertad en ese tiempo que el testigo ubicó. "No, él fue, él me amenazó", insistió Neris.

Neris, la abogada Salguero y su defendido De Mattos.

La querella, representada por los abogados Rafael Pereyra Pigerl y Vannela Vignolles, salió al cruce y aclaró que "el testigo marcó un tiempo aproximado de cuando ocurrió", poniendo en relieve que "han pasado diez años, varios testigos no recuerdan al detalle algunas cuestiones".

En consecuencia Salguero pidió a los magistrados la realización de un careo entre Neris y el otro testigo que estaba preso en la misma comisaría, en el mismo momento, pero que ayer declaró que no vio ni escuchó nada.

Durante toda la declaración de Neris, el imputado De Mattos gesticuló y se rió de a ratos, mirando constantemente a los magistrados.

