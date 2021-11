David Lebón en carne y hueso

martes 30 de noviembre de 2021 | 4:30hs.

Con el tiempo vas cambiando/ Y tus ojos van mirando más allá expresa la voz y la poesía de David Lebón en Cuánto tiempo más llevará, una melodiosa letra que, como tantas otras, traspasó definitivamente los 80 y marcó a más de una generación.

Muchos se aferrarán a esa imagen congelada de un ‘rusito’ adolescente que no imaginaba siquiera que una imagen de la TV grabada en 1978 recorrería el mundo después de los 2000.

Y aunque el tiempo pasó, la vida pasó, la muerte pasó y se aprendió mucho en el camino, ese niño plagado de sensibilidad y esperanzado en el amor, sigue conmoviendo con su música y su palabra.

Encantado con lo poco que vio de Misiones, y especialmente involucrado con las historias personales de quienes se cruzó a su paso previo al show de esta noche, David Lebón entendió que ya no está Parado en el medio de la vida. Adjudicando algunos achaques físicos a sus 69 años, brilla en cada intercambio con sus más pequeños nietos, y entre sus palabras se presume que mucho comprende de llanto, vida y dolor.

‘‘Tuve simplemente la chance de que Dios me dio este regalo de poder cantar y tocar... pero me ha costado, he tenido tantas cosas fuertes en esta vida, que de artista, me transformé en ser humano otra vez’’, alegó el reconocido músico, siempre lejos de divismos.

Ahondando en los detalles del concierto que prepara para hoy en el Anfiteatro El Brete, el abuelo de 8 enfatizó que será una velada con mucho cariño.

En su alocución distendida, sentida, la palabra amor se repitió numerosas veces. Así, deslizó por ejemplo que a pesar de que transita un momento personal de duelo y tristeza, siempre fue un alma muy sensible y sostuvo que aprendió a vivir en su propio Mundo Agradable.

“Me han pasado tantas cosas que soy como un guerrero, bastante fuerte. Sé que todos en este sentido somos iguales en el dolor, en el amor, somos muy parecidos y necesitamos mucho amor, en este momento”, juzgó al profundizar que tiene una visión particular de la espiritualidad y su diálogo con Dios es a través de la meditación.

A su vez, para vomitar el dolor, evocar alegrías o refugiarse en un espacio seguro, la música siempre estuvo presente. Como escritura catártica, como denuncia, como hogar.

“Me salen letras simples, pero sé que a la gente le pega en el corazón por eso”, sentenció el virtuoso que ya tiene un lugar destacado en la historia del rock argentino.

Multiinstrumentista integrante de Billy Bond, Pescado Rabioso, Pappo’s Blues y Serú Girán, entre otros emblemas nacionales y con una carrera solista que no se detiene, la modestia de Lebón se palpita en el entusiasmo por presentarse frente a los misioneros por primera vez así como en su indeclinable amor a Los Beatles.

“Quiero que llegue mañana (por hoy) pronto porque la verdad me encanta ir a lugares donde nunca fui. Así nos conocemos, así estamos juntos cantando. Yo sé que me van a querer porque yo los quiero mucho. Yo quiero muchos a los humanos”, anticipó.

Nuevos sonidos

Al explicar que también se emociona escuchando a Lavié cantar Naranjo en Flor, postuló que se deleita con algunas voces nuevas como la de Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia), hijo de un gran colega suyo y con quien recientemente compartió la grabación de un single.

En este marco, acorde a estos tiempos donde la música es una sola y no se distingue tan claramente sus géneros, su segundo disco de Lebón & Co que espera lanzar el año que se avecina, también contiene numerosas colaboraciones con distintos artistas nacionales e internacionales que por contrato no puede ‘spoilear’. Habiendo agotado dos Gran Rex en la previa y con la invitación de poder volver a disfrutar de las innumerables maravillas que ofrece la Tierra Colorada, Lebón bromea y avisa a los fans que de olvidarse parte de las letras, el público deberá ayudarlo.

Con espíritu expansivo y ánimo hogareño-familiar, el artista que odia las mentiras pero confía en la humanidad, abre su corazón a todos los misioneros. Usa la música como un puente para regalarnos todo su amor.