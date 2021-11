Fuera de casa se hizo grande

lunes 29 de noviembre de 2021 | 6:06hs.

Guaraní dio un gran paso hacia su primer objetivo en este torneo Regional: clasificar a la siguiente etapa. En un campo de juego complicado y pesado tras la lluvia que cayó ayer en Santo Pipó, la Franja se hizo grande sobre el final y, con uno menos, derrotó 2-1 a Sporting, por la 3ª fecha de la zona 1 de la región Litoral Norte.



El conjunto posadeño pegó rápido, pero sufrió tras la expulsión de Jonatan Medina hasta que apareció Eduardo Flores. El arquero, de penal y en una de las últimas jugadas, le dio el triunfo a los visitantes, que ahora lideran el grupo en soledad.



En una cancha que no dejó mucho margen para el buen juego, Guaraní entendió rápido que el negocio estaba en la pelota parada. En los primeros 5 minutos tuvo tres y, en la cuarta, pegó. Ignacio Valsangiacomo la desvió para el 1-0.



El gol no cambió la idea de ninguno. Guaraní siguió adelantado en el campo y Sporting eligió la izquierda de su ataque, con un movedizo Rodrigo Cerdán, para llevar peligro al área de Flores. Pero el campo de juego hizo, en varias oportunidades, imposible que se generaran sociedades para que la pelota ruede al ras del piso.



Sobre los 27’, Juan Manuel Rodríguez, uno de los puntos altos de la Franja, estampó un tiro libre en el palo y en el rebote Valnsalgiacomo no pudo aumentar la cuenta.



En el final del primer tiempo, Julián Vera sacó un gran remate desde afuera del área, que Flores mandó al córner. El arquero empezó a demostrar por qué sería figura en la tarde.



En el complemento, los de Santo Pipó se tranquilizaron, pusieron la pelota contra el piso y tuvieron mejores oportunidades.



Por eso, a los 17’ y tras un error defensivo, Cerdán quedó mano a mano con Flores. El arquero tapó el primer remate y en el rebote, el mediocampista definió por arriba, pero Medina llegó y la sacó en la línea.



Después el partido entró en un bache. Se prestaron la pelota y el cansancio empezó a hacer su trabajo. Mermaron las llegadas a las áreas y casi todo quedó resumido a los cruces en el mediocampo.



Cuando quedaban un puñado de minutos para el final del encuentro se vivió lo más emotivo de la tarde en Santo Pipó.



A los 35’, el árbitro Luis Rivas cobró penal para Sporting y echó a Medina. Alberto Acosta se hizo cargo, pero mandó su remate por encima del travesaño y desperdició la chance de igualar 1-1.



Con uno menos, la Franja se refugió cerca de Flores, que se agrandó y tuvo varias apariciones importantes.



Pero lejos de bajar la intensidad, Sporting fue, con más ganas que fútbol, y tuvo su premio. Tras varios rebotes, Ramón Zarza remató desde el borde del área y puso el 1-1 sobre los 41’.



El dueño de casa no se conformó y fue por el triunfo. A los 45’, Juniors Alegre se anticipó a todos en un tiro libre y la pelota pegó en el palo.



Acto seguido, el árbitro marcó penal para Guaraní, en una decisión que ni siquiera los jugadores de la Franja advirtieron.



Eduardo Flores se cruzó toda la cancha y con toda la confianza puso la pelota al lado del palo para el 2-1 final.



La Franja quedó solo en la cima de la tabla, al menos hasta que hoy Mitre visite a Olimpia desde las 17 en Oberá (se postergó por las malas condiciones del tiempo ayer) y se acercó a la clasificación.



Valió más lo físico

Guaraní quedó cerca de la clasificación a la siguiente fase y por eso el DT Carlos Marczuk valoró los tres puntos que su equipo se llevó de Santo Pipó.



“El triunfo vale mucho. Los tres puntos son importantísimos, por cómo se dio el partido. Nos tocaron partidos en los que predominó más lo físico que lo futbolístico”, analizó el entrenador.



“Veníamos a jugar con un equipo aguerrido, que tiene jugadores de gran experiencia y por eso teníamos que estar mentalizados y lo estuvimos, sobre todo en el primer tiempo. En el complemento se emparejó para abajo desde lo futbolístico por la cancha, pero los jugadores lo entendieron”, agregó el entrenador.



Marczuk realizó dos cambios durante el complemento (Motta entró para jugar los últimos 2 minutos) y el DT explicó que tuvo que ver con el tipo de partido que les tocó jugar.



“Creo que el partido estaba muy complicado, muy cerrado. Lo íbamos ganando, pero estaba más para pelearlo que para jugarlo. Nos pasó con Ema (Báez), que entró para tenerla, pero no pudimos y no quise cambiar nada, sobre todo por el tema de las marcas”.



Ahora, Guaraní tendrá hasta el sábado para descansar y recuperar jugadores de cara al duelo con Olimpia en el que, dependiendo de algunos resultados, la Franja podría asegurar su pasaje a la siguiente ronda.