El fenómeno María Becerra

lunes 29 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

El pasado fin de semana, María Becerra (21) debutó en el Teatro Gran Rivadavia con la presentación de su primer registro discográfico tras dos años de inactividad por la pandemia, tiempo en el que su presencia en la escena cobró una inmensa popularidad.



“Realmente estoy entregando parte de mí hacia ustedes”, dijo en la noche del sábado durante su concierto número 17, de los 22 que tenía programados.



Con una sala repleta y entradas agotadas, la joven de Quilmes sorprendió al público con un show atravesado por hits y ‘perreo’, en su regreso a la Argentina tras la nominación como Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy 2021.



María de los Ángeles Becerra, también conocida como ‘La nena de Argentina’, demostró su potencial y su rápido ascenso en el mundo del género urbano acompañada por un grupo de talentosos músicos sesionisas y bailarines.



La cantante tocó durante casi dos horas en el recital más estelar de su carrera, interpretando sus principales éxitos como High, Acaramelao, Wow wow y Antes de tí, entre otros.



La popstar presentó este año su álbum debut Animal, y cada uno de sus 11 singles cuenta con miles de reproducciones en las distintas plataformas y de las cuales 9 ingresaron en Spotify Argentina.



En total acumuló 1,2 millones de streams en el país y más de 2,7 millones a nivel global. El álbum también debutó en la posición número cinco en la lista de los Top 10 Album Debuts Global de Spotify.



“Cada canción que escribo la compongo con todo mi corazón y cuando les entrego una canción me estoy desenvolviendo ante ustedes contándoles lo que siento. Gracias por escucharme, de verdad”, expresó María Becerra notablemente conmovida ante su fiel público que la sigue en cada paso que da y, donde sea que se presente, corean sus canciones.



Sus comienzos

María Becerra, es actualmente una de las artista del pop urbano latino de Argentina de mayor crecimiento y posicionamiento a nivel mundial, pero lejos de las cifras, también se convirtió en un ejemplo de perseverancia y superación; y en una referente para una generación que la idolatra como a una rockstar.



Como todas las estrellas, Becerra, despierta pasiones, llantos y locuras entre el público más juvenil.



A los 12 años comenzó haciendo videos que subía a Facebook.En el 2015 hizo un monólogo, una especie de parodia, que duraba 5 minutos. María se lo mostró a su mejor amiga y la convenció de que la subiera a Facebook. En horas, el video tuvo 1 millón de vistas, se hizo viral y ahí le empezaron a llegar miles de mensajes.



Eso la impulsó a crear su propio canal de Youtube en el que subía todo tipo de contenidos: hablaba, contaba anécdotas, enseñaba a bailar, cantaba, etc.



Pero, mientras hacía videos, Becerra lidiaba con una realidad que lamentablemente le toca vivir a no pocos adolescentes. En sus tiempos de escuela, fue víctima de bullying y eso marcó su manera de desenvolverse. “Hoy en día digo que soy una persona súper segura, llena de amor propio y tengo mucha confianza en lo que hago. Pero me costó muchísimo”.



“Me convertí en una persona que se vivía escondiendo. Que llegaba al colegio, se sentaba en la esquina y no quería hablar con nadie. Si nadie se acercaba, mejor. Me sentí muy expuesta a los malos tratos y me volví muy para adentro, no le contaba nada a nadie. Se me formó una especie de caparazón. Me costó mucho empezar a desenvolverme”, confiesa.



De no ser aceptada en un colegio pasó a convertirse en una referente para una gran cantidad de jóvenes. En Youtube la siguen 2.8 millones de usuarios y en Instagram otros 2.7.



En septiembre de 2019 lanza “222”, su primer EP con tres canciones en las que incursiona en el pop urbano con breves pasajes de hip hop. Y el 27 de noviembre lanza el video de la canción High, la canción que la llevó a la fama.



Ahora, María Becerra se encuentra disfrutando al máximo el “Animal Tour”. Sus fanáticos han podido escuchar de cerca sus más exitosas canciones. Y no solo eso, también ha tenido la oportunidad de compartir escenario junto a Tini Stoessel, Cazzu y otras personalidades argentinas.