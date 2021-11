“Ganamos porque jugamos en equipo”

martes 23 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Restaban 48 segundos para el final del partido y Oberá Tenis Club (OTC) ganaba por la mínima diferencia. Dos posesiones, en básquet un montón de tiempo y el triunfo podía ser para cualquiera. Con esa adrenalina se vivieron los últimos instantes y el público local estalló en el festejo.



El domingo el Celeste se impuso por 83 a 78 ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y festejó su tercera victoria consecutiva en casa. Con este resultado, ahora ostenta un récord de 4 triunfos y 4 derrotas que lo ubican en la mitad de la tabla de la Liga Nacional de básquet.



En cinco días jugó y ganó tres partidos. En los dos primeros, ante Obras Sanitarias (107 a 89) y Argentino de Junín (94 a 72), se impuso con mayor comodidad y sin angustia.



Pero con Gimnasia fue otra historia, como se preveía, ya que el elenco del Sur integra el lote de equipos que se armaron para luchar por el título.



Y OTC saltó a la cancha sin complejos, jugó intenso y al cabo del segundo cuarto llegó a sacar 14 puntos de ventaja. Como era lógico la visita ajustó, se acomodó y empató el partido, aunque el dueño de casa tuvo la sapiencia para cerrarlo a su favor.



Facundo Giorgi fue la figura y goleador con 21 puntos y 11 rebotes. Su aporte resultó clave en el último cuarto, al igual que el base Nicolás De los Santos que asumió la responsabilidad cuando las papas quemaban.



Buenos pasajes de Clint Robinson y Junior Peralta, la regularidad de Samme Givens saliendo del banco, lo mismo que el capitán Jonathan Treise para poner la pausa cuando el equipo perdió la brújula.



Las claves

Ante Gimnasia no entraron las bombas de Melvin Johnson ni Jonathan Slider, pero el equipo tuvo otros argumentos y anotó más de 80 puntos, lo que marca el potencial de su ofensiva.



Luego del juego, Giorgi reconoció que “en el segundo tiempo arrancamos mal, pero supimos poner la cara y jugamos aguerrido. Creo que sacando el lapso del tercer cuarto, los incomodamos durante todo el partido y adelante nos pasamos la pelota. De a poquito estamos logrando ser el equipo que pretende el técnico: solidario en defensa y adelante pasándonos la pelota”.



Todavía con las pulsaciones a full, analizó que el bache del tercer cuarto -donde la visita metió un parcial de 26-12 y empató en 62- pudo ser por “desconcentración o exceso de confianza. Creo que entramos bien en defensa pero no en ataque. Entonces el fastidio de no jugar bien adelante nos terminó complicando y aflojamos en defensa”.



“Pero Gimnasia es un equipo que se armó para pelear arriba, con diferentes características a los otros rivales. Un equipo muy alto, grande y atlético, y por momentos hasta jugamos con alineación baja y así y todo supimos poner coraje y sacar adelante el juego”, remarcó.



Pensando en lo que viene, Giorgi celebró el parate que tendrá la competencia por la participación de la selección nacional en la Ventana Fiba clasificatoria para el Mundial 2023.



“Serán diez días que nos vendrán muy bien para entrenar y recuperarnos de esta seguidilla de partidos. Lo importante es irnos al receso con récord de 4-4, siendo que tenemos bastante por mejorar”, ponderó.



La voz del capitán

Una de las figuras de OTC ante Gimnasia fue el capitán Treise, quien disputó 21 minutos y aportó 8 puntos (2 triples) y 4 asistencias.



A la hora de analizar el partido, el experimentado base puso las cosas en su lugar y valoró el hecho de ganar ante un rival de real jerarquía.



“Gimnasia va estar en el lote de arriba y el partido fue lo que tenía que ser. Los 14 puntos que sacamos en el primer tiempo no era lo pensado. Después se vinieron, los pudimos sostener y terminamos jugando de la manera que queríamos. Nos pone contentos, pero sabemos que quedan cosas por pulir para poder jugar este tipo de partidos”, indicó.



Y agregó: “Lo importante es que ganamos porque jugamos en equipo. Mientras que el equipo gane, el papel de uno es secundario. Lo importante es sumar para poder construir. Estamos haciendo un equipo fuerte de local y lo demostramos ante un gran rival. Eso nos pone contentos y nos da envión para lo que viene”.



Tras el impase de la Liga Nacional, el Celeste volverá a jugar el 1 de diciembre, cuando visitará a San Martín de Corrientes. El 3 se medirá con La Unión en Formosa. En tanto, el 6 de diciembre volverá a ser local recibiendo a Instituto de Córdoba.