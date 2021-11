Fin de una era: el Maestro Tabárez dejó de ser el DT de la Selección Uruguaya

viernes 19 de noviembre de 2021 | 18:01hs.

Oscar Washington Tabárez dejó de ser el entrenador de la Selección de Uruguay tras la decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que emitió esta tarde un comunicado informando que resolvieron finalizar el contrato del Maestro y todo su cuerpo técnico, a raíz de los malos resultados en las últimas Eliminatorias, donde la Celeste marcha séptima y, por ahora, se está quedando afuera del Mundial de Qatar 2022.

La continuidad del Maestro Tabárez ya había sido puesto en duda después de la triple fecha de Eliminatorias de octubre, donde Uruguay perdió ante Argentina y Brasil siendo ampliamente superada en condición de visitante, y en el partido de local sumó apenas un punto tras igualar sin goles ante Colombia. Sin embargo, la decisión había sido la de mantenerlo en el cargo de cara a la decisiva doble fecha de noviembre.

Y la semana pasada, los resultados no fueron nada buenos: derrota -inmerecida- ante Argentina en Montevideo y caída 0-3 en la altura de La Paz ante Bolivia. Esto dejó a Uruguay en el séptimo puesto de las Eliminatorias, aunque a solo un punto de Colombia y Perú, cuarto y quinto, respectivamente. "No voy a poner el cargo a disposición. No considero irme tirando la toalla. Este es el peor momento, no se ve la reacción. Yo creo en estos jugadores, no vaticino nada. Hay que mirar para adelante y tratar de salir de este mal momento", dijo Tabárez tras la derrota del martes en Bolivia.

Sin embargo, el miércoles tuvo lugar una primera reunión de dirigentes de la Asociación Uruguaya para debatir sobre el futuro de la Selección, aunque sin ninguna resolución. Pero este viernes se terminó tomando la decisión, finalizando así un período de 15 años al mando de la Celeste. "Esta decisión no implica desconocer la importante contribución de Tabárez al fútbol uruguayo. Saludamos y reconocemos los logros deportivos obtenidos en estos 15 años, que colocaron nuevamente a Uruguay en los primeros lugares del fútbol mundial", reza el comunicado.