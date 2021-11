Con más inflación, sube el interés por alternativas a los plazos fijos

miércoles 17 de noviembre de 2021 | 2:00hs.

Si bien todavía el plazo fijo bancario sigue siendo para mucha gente una alternativa de resguardo del dinero, cada vez hay más consultas por otros instrumentos que ofrezcan un mejor manejo frente a la inflación argentina. Así Walter Saqueta Melo, asesor financiero en Buenos Aires explicó a El Territorio que hay productos más eficientes y de manejo sencillo, que incluso se pueden hacer en los propios bancos donde la gente tiene sus ahorros.

¿Que puede hacer la gente para salir del plazo fijo?

“Si no quiere salir del banco la alternativa puede ser el plazo fijo UVA, que rinde todos los meses aproximadamente lo mismo que se tiene de inflación, tuvimos en septiembre un 3,5% de inflación el índice UVA debería rendir también 3,5%. Lo mismo si dividimos un 45% de inflación el índice UVA se movió en igual porcentaje, por lo cual si no le creció la plata en términos reales al menos pudo compensar la inflación. El plazo fijo UVA lo ofrecen en la mayoría de los bancos. La desventaja que tiene es que te impide movilizar el capital por un periodo de 90 días, el que está acostumbrado a llevar su dinero a 30 días, ya a 90 días le puede hacer ruido. Pero a los 90 días tenés más plata que si hubieras hecho el plazo fijo tradicional”.

¿Y la gente se está animando a pasarse al plazo fijo UVA u otra alternativa para no perder contra la inflación?

La gente va aprendiendo medianamente con eso, ve que no tiene que salir del banco, que es seguro porque no tiene que sacar la plata y llevarla a otro lugar. El plazo fijo UVA lo puede constituir también online, de la misma manera que el tradicional. Lo que despierta cierta incertidumbre y por algo no tanta gente lo suele aceptar es que no se sabe cuánto estarás cobrando a los 90 días. Vos sabés que hoy el banco te garantiza la tasa anual del 37%, te da un rendimiento del 3% en treinta días. Ahora un plazo fijo UVA lo que te va a pagar es lo que haya de inflación, si hay menos inflación te paga menos y si hay más, te paga más. Hoy la dinámica que está teniendo la economía, con los subsidios que se están repartiendo hacen que la inflación aumente, por lo cual tiene sentido pasarse a un plazo fijo UVA.

¿Pero más allá de esta alternativa, hay otras que se pueden constituir para manejar los ahorros?

Después ya saliendo del sistema bancario (o con una cuenta inversora en bancos) pasamos a los Fondos Comunes de Inversión. Son fondos administrados por un administrador de carrera que tiene que seguir un mandato, cada fondo común de inversión tiene un mandato para tratar de seguir un objetivo.

Según el fondo que se elija, una persona puede destinar su dinero allí y la ventaja que tiene es que está manejado por un profesional. Por lo cual no necesitas estar viendo qué es lo que se hace. Se pueden suscribir (o destinar a fondos) desde 100 pesos. El beneficio diferencial que tienen es la posibilidad de rescatar el capital de manera total o parcial en 24 hábiles

¿En que se distinguen los fondos o a que hay que prestarle atención para diferenciarlos?

Hay tres tipos de fondos de inversión que son los más conocidos, los primeros se llaman Fondos de Money Market, sirven para colocaciones a muy corto plazo. Se puede colocar el dinero a 1 día, y ya se gana dinero, proporcional a lo que se ganaría colocando a 30 días. Lo utiliza mucho la gente que tiene un sueldo fijo y lo cobra desde el 1 de cada mes, pero el alquiler lo tiene que pagar el 10. Esa persona pone un monto a pocos días y después lo retira cuando lo va a necesitar. Los fondos tienen rescate de manera inmediata, lo interesante es que se tiene una pequeña ganancia a muy corto plazo.

El segundo fondo se guía con tasa Badlar, es la misma tasa del plazo fijo. El rendimiento es casi igual a un plazo fijo. La ventaja sigue siendo que se puede rescatar los fondos en cualquier momento, cada 24 horas hábiles. Siempre la idea es que el capital produzca intereses. Lo ponés para alguna inversión para que produzca algo de dinero.

Tenes otros fondos de inversión que ajustan por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), es muy similar a un UVA y ahí la principal ventaja es que un fondo UVA rinde en 90 días y un fondo CER que es igual, lo hace diariamente y se puede rescatar el capital total o parcial cada 48 horas.

En pesos esos tres fondos son los que más se utilizan y según la necesidad de cada persona va eligiendo que necesita.

¿Con dólares hay alguna alternativa, porque los plazos fijos casi no pagan nada?

El plazo fijo en dólares paga 0,5% anual mientras la inflación de Estados Unidos está arriba del 5%. En números fáciles si se tienen 1000 dólares guardados en un año se perdieron 50 dólares. Para evitar esto hay un instrumento que se llama Obligaciones Negociables (un bono) que se hacen en dólares y son de empresas privadas.

Para operar hay que comprar un bono emitido por una empresa que paga 6,5% anual en forma semestral. Así a los seis meses la empresa pagará un 3,25% sobre el capital invertido en dólares y la persona podrá retirar el monto.

De lo contrario lo puede dejar hasta cumplir el año y retirará el total de los intereses prometidos.

Hay que mantener la compra por al menos seis meses, si se retira antes no se pagan los intereses. Es atractivo porque se hace con empresas, hay variados ON de firmas como Cresud, Pampa Energía, entre otras.

¿En este ambiente de incertidumbre económica, hay más gente que se está animando a probar nuevos instrumentos financieros?

Sí hay varios movimientos que están ocurriendo en el mercado.

Por un lado la mayoría de la gente tiende a permanecer en dólares, a partir de octubre se dejó de estar en bonos. También se empezó a pasar al dólar Link, lo que tiene de bueno el dólar link es que te paga la diferencia que vaya ganando el dólar oficial. Pero si el dólar oficial se queda quieto, no sirve para resguardarse de la inflación

Por otro lado, siempre hacia fin de año ocurre que la gente quiere dolarizarse más. Más allá de las elecciones y de quién haya ganado creo que la decisión debe ser permanecer dolarizados porque si el Gobierno sigue con su política de emitir más pesos, la inflación va a estar subiendo constantemente. Y en algún momento va a tener que ocurrir esa brusca devaluación.

Por eso considero que es mejor estar comprado en dólares que esperar en pesos y con la amenaza de una devaluación . El inversor que tiene un activo dolarizado va a poder tener retirar su capital. No es la inversión más arriesgada quizás, pero es lo más seguro para resguardar el dinero que se viene ahorrando.