La nueva madrastra de Wanda Nara vive en Apóstoles

martes 16 de noviembre de 2021 | 11:47hs.

Un nuevo amor llegó a la vida de Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira Nara, y su nombre es Debby Giménez, una joven comerciante misionera.

Lo que en principio se trataba de un rumor, finalmente fue oficializado por la pareja en sus redes sociales durante el fin de semana que pasaron juntos en Pinamar y Nordelta, Buenos Aires.

Ambos compartieron tres fotos en las que, se mostraron muy acaramelados juntos, y si bien no publicaron una descripción o texto en los posteos el romance fue confirmado por los comentarios de personas allegadas a la joven misionera. “me gusta verte feliz amiga mía”, Escribió uno de los usuarios

Apuestan a un nuevo amor

Debby Giménez (nombre que se presenta en sus redes) es una joven apostoleña propietaria de un emprendimiento de ropa femenina en Misiones.

Según compartió en sus redes, la misionera apuesta a esta relación luego de haberse divorciado de su anterior pareja, seis años atrás. En agosto de este año Giménez se mostró feliz en su etapa de soltería e incluso organizó una fiesta para celebrar su divorcio.

“Fue el cierre de una etapa, después de tantas cosas vividas hoy puedo decir que me siento feliz! No tengan miedo de cerrar etapas, de alejarse de situaciones tóxicas! Se pude ser feliz empezando de nuevo, soy el claro ejemplo de eso”, escribió en el post.

Andrés Nara, por su parte, también apuesta a esta nueva relación luego de haberse separado Carmen González, su última pareja.

Cuando presentó aquella relación, el padre de Wanda y Zaira había dicho que precisamente a sus hijas le caía bien que Carmen no tuviera tanta diferencia de edad con su padre. “Les agrada que no tengo mucha diferencia de edad, tiene unos años menos que la madre de ellas. Eso les reconforta. Estamos muy expuestos mediáticamente y eso les gustó. Me ven que estoy cómodo, tranquilo, con buen trabajo y salud”, dijo Andrés.



Por el momento no dieron declaraciones de la nueva relación pero se espera que en poco tiempo la enamorada pareja de más detalles del romance en las redes sociales.