Duki respaldó a Nicky Nicole y desapareció su cuenta de Twitter

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Durante las últimas horas, Nicki Nicole fue tendencia Twitter y motivos le sobraron. Por un lado, la artista rosarina lanzó el single “Otra noche” en colaboración con el grupo mexicano Los Ángeles Azules, que ya superó holgadamente el millón de reproducciones solo en Youtube. Además, fue galardonada con el premio “artista revelación” en Los40 Music Awards que se entregaron en Palma de Mallorca, España.



Pero allí no terminó la cuestión. En medio de estos dos logros profesionales, la trapera estuvo en el ojo de la tormenta por unas declaraciones sobre la figura de Diego Maradona que dividieron al mundo cibernético. La batalla duró unas cuantas horas y en el último momento tuvo una baja inesperada.



Todo comenzó con unas declaraciones de Nicki que hacían referencia a Diego Maradona. Tras ser consultada por un medio español sobre cómo se había vivido la muerte del futbolista en Argentina, la periodista observó que a su juicio se había abordado poco el tema de que fue un maltratador. Y la rosarina respondió sin cassette: “Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, señaló.



La entrevista realizada por el diario español El País se viralizó en Twitter y la cantante de 21 años estuvo en el ojo de la tormenta, con un público dividido entre quienes entendían sus palabras, aunque no necesariamente las compartieran, y quienes defendían enérgicamente la figura de Diego más allá de cualquier cuestionamiento. Así, en medio de un oleaje de apoyos y críticas, un colega salió a bancarla abiertamente, sin imaginar lo que iba a ocurrir después.



La referencia es para Mauro Ezequiel Lombardo, la estrella del trap local conocido como el Duki. Al ver las reacciones vertidas en contra de su colega, el artista compartió un mensaje de apoyo en su cuenta de Twitter. Y al rato, dicha cuenta ya no estaba más activa. Las consecuencias de la batalla pueden rastrearse en medio de los comentarios de quienes lograron capturar el mensaje antes de que “@DUKISSJ” figure como usuario inexistente. Y el joven no tuvo la misma suerte que su colega, ya que las criticas fueron casi uniformes.



¿Qué fue lo que dijo Duki? “Te quiero y te admiro @naikinai19 (Nicki Nicole), hay que tener valor para dar tu opinión y sostener tu forma de pensar sabiendo el peso de la consecuencia”, comenzó su mensaje defendiendo el derecho a expresarse de su colega más allá del contenido. “Y todos esos dolidos defensores, rebajándose a insultar y bastardear a una persona que dio su opinión, me dan pena”, continuó el cantante.



En cuestión de minutos, la cuenta del Duki era un recuerdo y figuraba una sintética aclaración: “Esta cuenta ya no existe”, al mismo tiempo que su nombre trepaba a lo más alto entre las tendencias de la red social. Mientras tanto, se mantiene activa su cuenta de Instagram, donde los siguen 7,5 millones de personas, aunque de momento evitó referencia al incidente. Lo curioso es que el joven estuvo lejos de cuestionar la figura de Diego Maradona, sino que reivindicó el derecho de Nicki a manifestar libremente su opinión. Por su parte, la rosarina se mantuvo al margen de la polémica, y al menos públicamente, no se refirió al comentario del trapero.