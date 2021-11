Guaraní sumó al defensor Rodrigo Lechner para el torneo Regional

viernes 12 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

Guaraní continúa el armado de su plantel para el torneo Regional, en el que debutará el 21 de noviembre ante Olimpia y en Oberá, y ayer confirmó la llegada del defensor Rodrigo Lechner.

El rosarino conoce bien la Tierra Colorada, ya que jugó varias temporadas en Crucero y llega desde Sportivo Las Parejas, con el que disputó el último torneo Federal A.

Lechner llega para reforzar la defensa, una de las líneas que tendrá jugadores de renombre, y más precisamente para pelear por un lugar en la zaga central de la Franja.

El ex Crucero jugó con el Colectivero en Primera División en 2015 y luego en la B Nacional y el Federal A. Pasó por Chaco For Ever y en la última temporada vistió la camiseta de Sportivo Las Parejas, con el que quedó eliminado en octavos de final del certamen ante Olimpo de Bahía Blanca.

A sus 31 años, Lechner intentará sumar su experiencia a un equipo con muchas caras nuevas y que tiene el objetivo de lograr el ascenso al Federal A.