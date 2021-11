Arte literario y música, entrelazados en concierto

viernes 12 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

Se dice que para que una forma poética perdure en el tiempo, las nuevas creaciones deben tener una dosis moderada de vanguardia: no ir tan lejos como para resultar incomprensibles, pero tampoco debe repetir aquello que ya existe y a lo que una sociedad está acostumbrada.

Con esa premisa, -pero inspirada en las nuevas maneras de ver el mundo, la búsqueda interior de sí misma y la necesidad de que todos vayamos hacia esa luz que nos hace ver verdaderamente quiénes somos-, Soledad Mársico presenta Décimas. Una apuesta de poesía recitada, entrelazada con musicalidad, que será presentada en un concierto íntimo y profundo; creado en letra y música por la propia artista.

Oriunda de Buenos Aires, y con una vasta trayectoria en el ambiente artístico, la gestora cultural de 37 años se lanzó hace poco tiempo con su proyecto solista, con guitarra y voz. En clave poética, recita las décimas y “cada una de ellas es como una ventana que se abre. La canción empieza a desmembrarse con la décima”, supo resumir a El Territorio.

“Siento que es de las obras más honestas que pude hacer”, se sinceró sobre el concierto que dará esta noche en Posadas, a partir de las 21, en el patio de Los Grillos (Tambor de Tacuarí 3916).

En la presentación, Mársico entrelaza la poesía en un formato llamado décima espinela, una estructura específica literaria con 10 versos octosilábicos con una rima particular. Sus rimas son consonantes (todos los fonemas coinciden a partir de la vocal acentuadas).

Sobre el proyecto, destacó que en su ciudad natal se desenvuelve más como profesora de canto y técnica vocal y como gestora cultural. Por lo tanto, los tiempos para componer y crear poesía o música no abundan en su vorágine semanal.

Sin embargo, cada tanto, “me tomo un tiempo, no pensando específicamente para componer. Pero generalmente cuando empiezo a bajar el ritmo, algo de mi creatividad me dice ‘hola, qué tal, te estaba esperando’. Y en uno de esos procesos se me ocurrió la idea de sumar el arte literario al concierto”, dijo quien también está próxima a publicar un libro.

La poesía que presentará esta noche, acompañándose con la guitarra -y decidiendo sensiblemente el arreglo para que llegue a los espectadores de manera simple y despojada- están escritas específicamente para el concierto.

“Esta obra corre todos los velos que una se puede llegar a poner. Tal vez, para una que ha trabajado en la música mucho tiempo, siempre tiene algo armado o medianamente pautado. Pero en este concierto el proceso es más profundo, más íntimo”, resaltó destacando que el clima que se genera fluye unido a la premisa de vivir el momento. “Y creo que el monte, el agua, la vegetación y todo lo que tiene este lugar (Misiones) me inspiran y me llevan aún más a esa profundidad”, agregó destacando que añoraba conocer la provincia.

Con el desarrollo de la apuesta, fluye una atmósfera de intensa tranquilidad. “En el concierto se genera una sensación de cercanía y a la vez una profundidad increíble, un nivel de quietud y calma. Es intensísimo, pero también es todo un desafío sostenerlo durante rato largo”, explicó alegando que ese vértigo le agrada.

La apuesta de hoy contará también con la participación de Flor Bobadilla, que abrirá la escena musical. Seguidamente, Mársico presentará su puesta enmarcada en esa pulsión de atravesar el abismo que nos permitirá descubrirnos a nosotros mismos: “Creo que este tiempo, es un tiempo donde no hay margen para hacernos los tontos con la propia vida, con los que nos conmueve y nos lleva a disfrutarnos, a vincularnos. La reapertura de estos tiempos -en todos los sentidos genera un poquito más de fuego, nos hace encendernos más en la posibilidad de encontrarnos”.



Para agendar

‘Décimas’

Concierto que entremezcla poesía y música a cargo de Soledad Mársico, se podrá disfrutar hoy, a partir de las 21, en el patio de los Grillos ubicado en Avenida Tambor de Tacuarí 3916 (entre Ruiz de Montoya y Padre Serrano).