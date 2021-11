Comunas culminan el año sin deudas pero con remanentes muy ajustados

martes 09 de noviembre de 2021 | 4:15hs.

Los municipios van terminando un año complejo, pero de recuperación. A diferencia del 2020, en el que primó la salud, en este período pudieron abocarse de manera más equitativa a los diferentes sectores y repensar estrategias para mejorar los ingresos.



En ese marco, desde varias comunas advirtieron que en 2021 mejoró ampliamente la recaudación, incluso en algunos casos llegando a contar con superávit, como en Leandro N. Alem, que siguen manteniendo las cifras positivas (ver página 7).



Desde otras localidades destacaron que pese a la situación de incertidumbre económica, pudieron saldar las deudas, lo que hace que puedan terminar el año más tranquilos y con proyecciones para lo que se viene.



Es el caso de Montecarlo, donde se avizora un cierre de año sin deudas y proyectando fondos principalmente en obras. Desde el Ejecutivo municipal destacan la recaudación de impuestos que fue permanente, muchos bajo intimación, pero sirvió para amortiguar gastos.



“Terminamos una año sin cuentas y sin deudas porque se han hecho las previsiones necesarias para afrontar este año difícil para el país, comprando todo al contado”, remarcó el intendente Jorge Lovato.



Y agregó: “Con mucho esfuerzo mantuvimos el sueldo del personal 100% en blanco, también con la totalidad del personal en planta permanente gracias al último pase a planta de este mes y seguimos con un básico alto, que se traduce en mejores condiciones para todas las familias de los trabajadores municipales”.



De igual manera, y en diálogo con El Territorio, el intendente Guillermo Fernández, de Bernardo de Irigoyen, mencionó que “varios comercios grandes que tenían ventas importantes a Brasil recién se están reactivando, nosotros en cuanto a lo que es la recaudación venimos bastante bien durante el año pasado y este año también tuvimos muy buena recaudación, pese a los tiempos de pandemia”.



“El municipio el año pasado lo cerramos con superávit, eso nos puso muy contentos, por eso queremos felicitar y agradecer a todos lo que pagan sus impuestos”, adujo.



Al tiempo que afirmó: “El año pasado fue muy positivo en materia recaudatoria y este año esperemos que sea igual, con un muy buen trabajo del equipo de tesorería cerramos 2020 y ahora este 2021 sin ninguna observación del Tribunal de Cuentas, todo positivo, venimos al día con los sueldos y creo que podremos pagar el aguinaldo sin inconvenientes”.



Con moratorias

Por su parte, Haydeé Maler, tesorera de la Municipalidad de Puerto Rico, reflexionó sobre la situación del municipio y manifestó que “se siente mucho la crisis que se está viviendo, igualmente estimamos que vamos a terminar con superávit este ejercicio 2021”.



“La crisis se siente no por la falta de voluntad de los contribuyentes, sino más que nada por la pérdida del poder adquisitivo de las personas, y por ende, la recaudación no llega al ritmo del crecimiento que tenemos con los gastos, especialmente lo que refiere a es combustibles y repuestos”, dijo.



La funcionaria, además, invitó a los vecinos a inscribirse en la moratoria: “Si bien nosotros ahora tenemos en vigencia todavía una moratoria hasta el 30 de diciembre, aprovecho para invitar a los contribuyentes que por ahí no regularizaron su situación impositiva, que se acerquen a la Municipalidad aprovechando esta herramienta”.

En Garuhapé está vigente una moratoria que se extiende hasta fin de año.

En tanto, el jefe comunal de Garuhapé, Gerardo Schmied, explicó que “la recaudación siempre es compleja para todos los municipios, hay meses claves donde mejora, por lo general al inicio del año; es más, al principio de una nueva gestión es cuando el vecino tiene la voluntad de acercarse y pagar los impuestos, eso decae un poco a medida que transcurre el tiempo. Desde nuestro lugar estamos obligados a ofrecer herramientas, en este momento tenemos una moratoria hasta fin de año para que resulte más fácil para al vecino a cancelar las contribuciones”.



“Respecto a las finanzas en general, llevamos unas cuentas muy equilibradas, tratamos de sostener los recursos para no quedarnos sin ello. Aparte, con la situación que se vivió el año pasado, tener siempre presente que la emergencia puede ocurrir en cualquier momento y debemos poder contar con lo genuino del municipio, entonces se puede decir que estamos bien, con las cuentas en blanco y es gracias al equipo contable que tenemos, hay realmente un trabajo arduo de todos los días”, señaló.

Brusca caída en San Pedro

En la Municipalidad de San Pedro se realizaron un par de ajustes a fin de disponer de los recursos para garantizar el pago del aguinaldo, atender las situaciones de urgencia y pagar a los proveedores. Esto porque la recaudación en el tercer trimestre, sobre todo lo que refiere al impuesto general de inmueble cayó considerablemente, de acuerdo a lo confirmado por el área contable de la comuna.



Si bien los trimestres anteriores permitieron incluso realizar algunos ahorros, en los últimos meses el pago de los impuestos cayó de forma considerable, tornando más compleja la situación, ya que no hubo disminución en cuanto a la asistencia social y el Ejecutivo municipal debió realizar inversiones que no estaban del todo prevista destinando un importante dinero para la construcción de puentes, siendo justamente las obras viales una de las prioridades.

Con la información decorresponsalías San Pedro, Puerto Rico, Irigoyen y Montecarlo

Alem pondera el superávit en las arcas municipales