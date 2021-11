Obama: “Si no actuamos ahora, será muy tarde”

martes 09 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que fue ovacionado en el octavo día de la cumbre de la COP26 que se lleva a cabo en la ciudad escocesa de Glasgow, instó a los gobiernos a actuar con urgencia y mayor exigencia en la reducción de las emisiones que afectan al planeta.



El ex presidente de EE.UU. intervino por primera vez en la cumbre en un evento con líderes de estados insulares amenazados por la subida de los océanos.



Obama, nacido en Hawái, advirtió que las islas están más amenazadas que nunca y elogió al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por brindarles la atención que merecen.



Dijo que las economías más ricas “tienen una carga adicional para asegurarse de que están trabajando y ayudando y asistiendo a aquellos que son menos responsables y menos capaces, pero más vulnerables a esta crisis que se avecina.



El exmandatario estadounidense aseguró que está orgulloso del trabajo que hizo como presidente para trabajar con las naciones insulares, “que son más vulnerables al cambio climático”.



Consideró que las islas son “en muchos sentidos el canario en la mina de carbón” y advirtió que están enviando un mensaje de “que si no actuamos ahora será demasiado tarde”. La muerte del canario era la señal de alerta de la existencia de gases tóxicos en el ambiente, por lo que había que evacuar el lugar de inmediato.