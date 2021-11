Buena cosecha en el nacional

jueves 04 de noviembre de 2021 | 8:37hs.

El gimnasio IMAGym de Apóstoles participó de un nuevo Nacional Federativo Nivel C1 y C2 con buenos resultados representando a la Federación Misionera de Gimnasia (Femig) en Resistencia, Chaco.



Las representantes apostoleñas, de la modalidad artística, formadas por la profesora Verónica Motta dieron cuenta de los últimos meses de entrenamientos intensos con resultados acordes, también luego de lo que fue la cuarentena y cese de competencias.



Las gimnastas que formaron parte fueron Adelina Stevenson que terminó en puesto 25 de entre 85 gimnastas de todo el país. Lo mejor pasó por Catalina Stevenson, gimnasta mayor, perteneciente al gimnasio IMAGym, representando a la Femig que logró ubicarse 5ª en suelo, a pesar de una pequeña lesión que arrastra.



Por su parte, Ana Belén Zamaczuk logró un gran tercer puesto en all around. “Hace unos años en nivel D, Ana Belén salió quinta en all around en un Nacional y este año volvimos a subir al podio en un Nacional Federativo”, contó emocionada la profe.



Además, Motta compartió que “nuestras gimnastas anduvieron muy bien. Estamos súper felices y entusiasmadas de este gran equipo que formamos. Dejamos muy bien representada a Apóstoles y a nuestra hermosa provincia de la mano de la Federación Misionera de Gimnasia”.



Una pionera de la gimnasia



Luego de un nuevo nacional la profesora relató el esfuerzo que fue llevar adelante el gimnasio y las deportistas luego de la estricta cuarentena



“Empecé de la nada hace muchos años, me fui especializando y llegó la pandemia; fue muy difícil sobre todo en nuestro rubro que llevando adelante clases online de gimnasia y apuntando a que no se pierda el espíritu de entrenamiento. Pero con ese sacrificio, por parte de los padres y de los entrenadores de IMAGym, este año con la flexibilización de a poco pudimos volver con muchas ganas y esfuerzo a las competencias”.



Y agregó Motta la importancia de decir presente en los nacionales “con el sudor de nuestra frente y con los aporte genuinos, seguimos estando presentes en este nuevo nacional de Gimnasia en Chaco, que es algo que quiero destacar y agradecer el apoyo de padres, también al municipio que acompaña en la organización de los provinciales”.



El gimnasio, que forma deportistas desde los tres años, viene aportando desde lo deportivo a la Federación Misionera de Gimnasia siempre de la mano de la profesora Motta que es pionera en gimnasia artística en la capital de la Yerba Mate.