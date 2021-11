Pocos vuelos e incertidumbre dificultan a agencias turísticas

martes 02 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Las agencias de turismo se encuentran trabajando fuertemente, pensando en el verano y en una posible recuperación pospandemia.



Sin embargo, aún hay ciertos condicionantes que dificultan la labor diaria, una de ellas es la incertidumbre sobre las fronteras, lo que desmotiva la compra de paquetes.



Así también, la poca frecuencia aérea es otro de los problemas que deben afrontar los agentes turísticos, teniendo en cuenta que pese a la demanda en turismo nacional, aún no volvieron todas las líneas.



Al respecto se refirió Laura Montenegro, de la agencia Piu Bella, quien destacó a El Territorio los beneficios del programa Previaje, “porque la gente que paga hasta el 30 de diciembre y puede viajar a partir de febrero, el año que viene. La gente está con eso ahora, como saben que se va a reintegrar hasta un monto de 100.000 pesos”.



Respecto al problema de los vuelos, Montenegro advirtió que en Posadas solamente hay un vuelo, y la gente no quiere pagar porque les resulta caro, además que el horario es complejo, pues llega a las 10 menos cuarto a Buenos Aires y cuesta hacer enganches con otros vuelos.



“No hay nada confirmado con los vuelos desde Buenos Aires. Estamos con las expectativas de poder empezar a vender, con cotizaciones al Caribe, pero no hay lugares y no se consiguen vuelos”, manifestó.



Insistió en la necesidad de que Europa permita el ingreso de vacunados con sputnik, puesto que es otro de los condicionantes a la hora de elegir un paquete por el turista.



Situación con Brasil

En referencia a la situación con Brasil, Montenegro adujo que hay consultas, pero no así tantas compras. “Es como que la frontera se abrió pero estamos en veremos. Consultas hay, pero estamos haciendo con aéreos desde Buenos Aires, no cotizamos vuelos desde Foz”, dijo.



Por su parte, Beatriz Franco de Batia viajes, resaltó que “no hay nada cerrado aún, pero hay carias consultas para Río de Janeiro y el nordeste brasileño, hay gente que opta ir allí en vez de ir por ejemplo al Caribe”.



En cuanto a precios, dijo que unas siete noches en el nordeste brasileño, en un hotel all inclusive 5 estrellas cotizan en 1.300 dólares por persona, lo que sería al cambio oficial unos 260 mil pesos.



“Es caro, está como ir al Caribe o un poco más, aunque hay mucha gente esperando poder ir en auto a las playas de siempre, Santa Catarina, el sur de Brasil”, resaltó.



El sur, la estrella

Desde las agencias indicaron que este verano, el destino más elegido es el sur argentino. Montenegro de Piu Bella señaló que los más buscados son Ushuaia, Calafate, aunque “no estamos consiguiendo hotelería para enero y febrero porque hay poca cantidad de hoteles”.



En tanto, Franco coincidió en que “hay una gran diferencia abismal, sobre todo se elige el sur argentino, como Bariloche, San Martín, Villa La Angostura, es la estrella de este verano. Pero sí hay mucha gente que elige Brasil”.



“Pienso que va a haber más turismo interno, y vamos a tener más visitas de brasileños y paraguayos que van a venir a vacacionar acá. También a Misiones van a venir a visitar, les conviene venir a Argentina, les sale muy económico. Ya tenemos reservas de brasileños y paraguayos para visitar el sur argentino”, ratificó Franco.

