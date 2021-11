El cementerio de Posadas honrará hoy a los fieles difuntos

martes 02 de noviembre de 2021 | 1:00hs.

El cementerio es un lugar que muchos esquivan, que prefieren omitir de su ruta ya sea porque la idea de habitar la necrópolis espanta o porque reaviva el dolor por la pérdida irremediable. Cada noviembre ese lugar que recibe a los que partieron cobra un especial dinamismo. La entrada se ve linda, bien pintada, limpia, el personal a cargo va ordenando el paso de los que ingresan e informan sobre lo que se les requiera. A los lados, en la vereda, puestos de flores ofrecen ramos a 400 pesos. También velas y paños están a disposición de aquellos que deseen adquirirlos.



Adentro finaliza un entierro y las lágrimas y el dolor se prolongan mientras que después del portón, en lo que sería la calle que lleva a la cruz mayor, un nuevo contingente espera el turno y se ven las escenas de dolor que ni los consuelos de los amigos y parientes logran mitigar.



Al mismo tiempo particulares hacen su ingreso esquivando el cortejo parado, llevan flores, algunos sendos ramos, otros apenas unas pocas, pero todos buscaron estar en esta efeméride de los santos, aunque hoy sea un día también significativo.



Lunes 1 de noviembre. El sol se cuela por entre las altas copas de los árboles que cubren de sombras parte del sector donde se alzan las tumbas, que semejan palacios antiguos donde descansan históricos muertos. Algunos ya no tienen familiares que los lloren. Más adelante entre las tumbas están los que temprano se fueron acercando al lugar. En el largo pasillo de los nichos, una mujer junto a su hijo abre una especie de vitrina detrás de la cual está la lápida. Limpia el espacio intermedio ella y acomoda pequeños adornos. No se ve dolor a simple vista, es que quizás el tiempo lo haya curado, mas no lo hizo olvidar. Ella mueve y coloca imágenes religiosas acá y más allá, algunas flores.



En el campo santo hay empleados que trabajan en el orden y limpieza del lugar. Un sepulturero cargado con palas y carretilla acomoda el paisaje, hay familias que se acercan para hacer lo mismo en las tumbas. Limpian de maleza, barren hojas secas, ponen plantas y flores, encienden velas. Todo como anticipo, teniendo en cuenta que hoy por el día de Santos Difuntos, muchos se acercarán a honrar a los cercanos que se han ido.

Muchos aprovecharon para sumar adornos y emprolijar los espacios. Foto: Marcelo Rodríguez

Para agendar

Por los Fieles Difuntos

En homenaje a todos aquellos seres queridos que ya no están, hoy se celebrarán cinco misas en el cementerio La Piedad. La primera arrancará a las 8 y se repetirán ceremonias a las 10, 13, 15 y 17. El ingreso principal será por avenida Almirante Brown.