Estudiantes y vecinos se suman a la juntada en apoyo a las chicas del Roque González

viernes 29 de octubre de 2021 | 12:03hs.

Estudiantes secundarios, universitarios y vecinos se convocaron frente al colegio Roque González en apoyo a las chicas que ayer denunciaron abuso y acoso sexual por parte de sus propios compañeros.

La convocatoria fue para las 11.30 y de a poco las personas se están acercando con carteles.

El Territorio diálogo con el padre de una de las víctimas quien aseguró que otro papá hizo una exposición policial el pasado 13 de octubre y dio conocimiento a las autoridades. En tanto, no obtuvo respuestas.

Esta denuncia es previa a la presentada por otra madre el 26 de este mes. Al grito de "No es No", "No Están Solas", "ESI en las Escuelas" y "Expulsión", y Palmas las convocadas, en su mayoría mujeres, cubrieron la calle Colón.

Por su parte, automovilistas que circulan por las calles aledañas acompañan la medida con bocinazos.

Foto: Federico Gross