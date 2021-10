De regatista a campeona de fútbol femenino

miércoles 27 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Fueron 10 años por demás fructíferos para Victoria “Charata” Mackinnon en la vela con innumerables coronas y entre ellas el título de campeona europea en Optimist. Hoy, a sus 17 años, la posadeña de pronto pasó del agua al pasto y a calzarse los pantalones cortos; y su nueva pasión por el fútbol femenino, en tan sólo 12 meses, le dieron otra satisfacción. Hace dos semanas fue campeona con la selección misionera sub 17 en los Juegos del Norte Grande, en La Rioja.

Es que de pronto había que hacer ‘zoom’ en las fotos para reconocerla en un deporte en equipo. ¿Será Charata la que ahora está en equipo de fútbol? Y si, lo era, para sorpresa de muchos.

Ayer en su nuevo hogar, las instalaciones del Club Mitre, Vicky se desenvolvió feliz en la cancha, mostró su destreza con la pelota y charló sobre esta nueva etapa en la que está disfrutando de un deporte colectivo en un ‘respiro’ de la vela tras toda una carrera de alto rendimiento. “Lo que tengo seguro es que me gusta la vela, sólo me estoy tomando un tiempo”, adelantó.

Fue en julio del año pasado que tras la habilitación de las actividades deportivas luego de la cuarentena, los entrenamientos regresaron al Mitre y Charata aceptó la invitación de su preparador físico Iván Giménez de sumarse al equipo.

“Comencé jugando hace más de un año a la par de la vela, que siempre fue mi prioridad, y lo que pasó es que hace dos meses me saturé un poco con el tema de la vela y decidí darle una pausa. De ahí surgió la posibilidad, ya que estaba bastante enganchada, de sumar más horas en el fútbol y de empezar a entrenar en serio; y resulta que hace unas semanas fuimos a una prueba y quedamos algunas jugadoras de Mitre seleccionadas para representar a Misiones”, compartió la posadeña, que hoy se desempeña como capitana de la reserva y también tuvo ya partidos en Primera.

Acerca de la nueva vivencia de competir fuera de la provincia en un deporte diferente y salir campeona, Vicky señaló que “estuvo muy bueno. Salir campeonas sumó a la experiencia y el estar dentro de la competencia en otro deporte es un aprendizaje enorme”.

Para ella este nuevo cosquilleo era lo que estaba necesitando tras una década en la que no paró de entrenar y competir en las grandes ligas; su cuerpo y su mente necesitaban de aire nuevo, tal vez, para volver con más fuerza a las regatas en un futuro.

“Toda esa motivación que me faltaba últimamente, todo ese entusiasmo y esas ganas que me hacían falta en la vela por el hecho de estar sola, me lo dio el equipo y eso también está buenísimo. En Mitre tenemos un grupo muy lindo, hay muchísimas chicas -casi un centenar entre infantiles, juveniles y la Primera-, así que me siento bien también acá. Hay muy buena gente”.

Y en el seleccionado misionero también hubo un ‘plus emotivo’ que no había sentido antes. “Tuve una sensación que nunca había experimentado. Me tocó mucho esa idea de estar en un equipo porque yo sentía que para las otras chicas significaba un montón ganar este campeonato y entonces al verlas a ellas tan felices, me pasó que lloré. Ni siquiera en mis competencias más importantes de vela me pasó de llorar y fue por el otro, fue compartido y eso me puso súper contenta es otra forma de ganar y esta buenísimo”, reflexionó.

Ante la consulta de qué incorporó de la vela en el fútbol, Charata pensó y soltó un “son los valores”. Para ella, ese aprendizaje que le dio la Escuela Optinic, a cargo de Nicolás Dasso, fue clave para desempeñarse colectivamente.

“Intento volcarlos porque me hicieron lo que soy. También está la disciplina, que me caracteriza bastante, y soy una fanática por el deporte y por entrenar”, rescató la jugadora que se desempeña de lateral derecho en el Auriazul.

El vínculo con el agua sigue intacto

Ante todo, Vicky a lo largo de la charla reconoce que su pasión por la vela no se diluyó, sólo fueron un cúmulo de cuestiones entre la pandemia, una nueva categoría de barco -el 29er-, lo que la llevó a tomarser un respiro.

“Es una pausa, no es momento de tomar ninguna decisión ni nada, de lo que estoy segura es que la vela me encanta. Lo que me pasó es que no lo estaba disfrutando, hace diez años que practico vela y creo que el respiro era necesario”, expresó firme.

En estos dos meses, Vicky al comienzo no iba al club náutico, con la idea de que la lejanía despertara la nostalgia y de a poco su plan va resultando.

“En un momento decidí alejarme por completo de la vela para poder extrañar. Tengo una relación muy cercana con Nico -su entrenador- y a las semanas lo extrañaba mucho, así que hace poco volví al club; seguro de a poco empezaré a volver a navegar y agarrarle el gustito de nuevo, porque repito, estoy segura que me gusta”.

Además, sabe que en vela hay mucho hilo en el carretel. “Puedo jugar al fútbol hasta grande y después enfocarme en vela; por ejemplo, Santiago Lange -campeón olímpico en Nacra- tiene 60 años y está en lo más alto. En la vela se puede competir mucho tiempo”.

Su amor por el fútbol adaptado

Charata también compartió que la alegría de este momento se sustenta aún más con un proyecto de fútbol adaptado que comparte en el Mitre junto a su mamá, Adriana Fesztein.

“Estoy de ayudante de mi mamá, que es profesora de educación especial, de este proyecto que comenzamos hace un año y es hermoso. Son clases para jugadores con discapacidad, los martes y jueves, en dos turnos”, explicó con una gran sonrisa.

Vicky forma parte de un grupo integrado por profes y “estoy súper encantada con los chicos que son increíbles y me transmiten una energía siempre buena. Además, es aportar un granito de arena y me deja feliz todo el día. Ver los avances de ellos me pone más contenta todavía”, finalizó la misionera que le sigue dando alegrías a la provincia en esta flamante etapa a puro juego y gambetas.