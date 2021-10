Oberá: el trío acusado de robo y violación fue condenado a penas de entre 25 y 18 años de prisión

lunes 25 de octubre de 2021 | 14:30hs.

Rosalino De Melo (54), Jacobo Saúl Bareiro (36) y Jonathan Ezequiel Taborda (30) fueron condenados a penas de entre 25 y 18 años de prisión de cumplimiento efectivo por el robo y brutal violación que sufrió una anciana con discapacidad, en octubre de 2016, en las afueras de Oberá.

La pena más alta fue para De Melo y Bareiro, inclusive tres años superior a la anterior condena (22 años) que había sido anulada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y que motivara el segundo debate oral con jueces subrogantes, por eso en este nuevo juicio el Tribunal Penal Uno de Oberá estuvo conformado por los magistrados Orlando Moreira, Graciela Heppner y Jorge Villalba. Taborda recibió la misma condena.

Graciela Heppner, Orlando Moreira (presidente) y Jorge Villalba, integraron el Tribunal Penal. Foto: Makarena Bordón.

El trío fue hallado culpable en calidad de coautores de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal en concuso ideal con el delito de abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima, ambos agravados por haber sido cometido por dos o más personas y con arma blanca, todo en concurso real con el delito de robo doblemente calificado por haber causado lesiones graves a la víctima y por haber sido cometido con arma blanca, en lugar poblado y en banda".

Cabe recordar que la fiscal Estela Salguero había solicitado una condena de 35 años de prisión para los tres acusados de robar y violar a la mujer, que en aquel momento tenía 67 años.

Taborda reconoció que estuvo en el lugar de los hechos, implicó a los otros dos y aseguró que De Melo cometió la violación. Foto: Makarena Bordón.

Las respectivas defensas (Roberto Bondar por Bareiro, Matías Olivera por De Melo y Gabriela Carvallo por Taborda) atacaron la instrucción de la causa, hicieron especial hincapié en la ausencia de pruebas de ADN que acrediten la autoría del abuso sexual y solicitaron la absolución.

En tanto, si bien De Melo y Bareiro se declararon inocentes de todas las acusaciones y que aquella noche estaban en sus casas junto a sus familias, Taborda reconoció que estuvo en el lugar de los hechos, implicó a los otros dos y manifestó que De Melo fue quien violó a la mujer.

En cuanto a la víctima, por insistencia de las defensas fue llevada a los estrados un par de horas después de haber sido declarada "apta para testificar y ubicada en tiempo y espacio" por el Cuerpo Médico Forense (CMF) y recordó el daño que le produjeron "tres hombres" a los que identificó como "Bareiro, Taborda y De Melo", y a quienes dijo reconocer porque "mi hermano les dio trabajo".

"Me golpearon una piña en el ojo, en las costillas, en el pecho, en la boca, en parte de la panza, me presionaron los pechos hasta que me cortaron el aire", detalló de forma insistente con ayuda de una intérprete (habla alemán) y aclaró que el trauma persiste porque hasta le tiraron alcohol y sacaron fotos mientras reían y tomaban sidra.

Sobre el abuso contó que "me ataron las manos y los pies, tres personas, sobre la cama" y ratificó no solamente que fue violada, sino que ante los magistrados contó que la ultrajaron. "Estuve una semana internada, tengo traumas, no puedo dormir", aseguró.

Familiares de Bareiro y De Melo con carteles frente al Tribunal. Foto: Makarena Bordón.

Reclamo de dos familias

Familiares de De Melo y Bareiro estuvieron apostados durante toda la mañana en la vereda del Tribunal, exhibiendo varios carteles en los que aseguraron la inocencia de ambos acusados. Una vez que se hizo público el fallo condenatorio manifestaron su disconformidad y anticiparon que van a apelar.

En contacto con El Territorio, Karina De Melo, reclamó que "los jueces y fiscales no hicieron las pruebas de ADN y lo condenaron sin pruebas (a su papá) queremos justicia, queremos que se sepa la verdad, que busquen a los verdaderos culpables".

"Se está cometiendo una injusticia con mi papá, él jamás haría eso, tiene cuatro hijos que crió sólo, tres nenas. Jamás hizo eso, jamás nos ha faltado al respeto. Es necesario que se sepa la verdad y que aprueben las pruebas de ADN que se solicitó y que los jueces no quieren hacer", manifestó.

Por seguridad la Policía de Misiones apostó en el lugar a un grupo de uniformados, que hizo una especie de pasillo para que los hombres del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) puedan sacar a los condenados y trasladarlos hacia sus respectivos alojamientos: Loreto y Cerro Azul.

Volverán a juzgar a un trío que ya fue condenado por robo y abuso sexual

Anciana víctima de violación revivió el tormento que sufrió en manos de asaltantes

Juicio por robo y abuso: la fiscal Salguero pidió 35 años de prisión para Taborda, De Melo y Bareiro