El fuerte posteo de Icardi para desmentir a Wanda: ‘En qué quedamos?’

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Hace ocho días que Wanda Nara y Mauro Icardi son protagonistas de un escándalo mediático que mantiene en vilo a sus seguidores. Cuando parecía que ambos habían optado por guardar silencio hasta aclarar sus ideas, el jugador del PSG sorprendió con un fuerte posteo en sus historias de Instagram, donde se mostró en la cama junto a su esposa. Aunque no es la primera publicación del futbolista, quien desde su cuenta no deja de publicar contenido en torno a una supuesta reconciliación, esta vez fue más contundente con sus palabras y le habló directamente a la empresaria.



“Cuando estás en Mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos @wandaicardi? No me queda claro”, escribió el delantero en sus stories, junto a una postal donde se ve a Wanda abrazándolo sin mostrar el rostro, y el torso de Mauro al descubierto. El reclamo del jugador viene a colación de las últimas publicaciones de la influencer, quien posó en varios videos sin su anillo de casamiento y luego posteó sensuales fotografías desde la ducha.



Tal como advirtieron distintos internautas en ocasiones anteriores, existe la posibilidad de que la fotografía de la pareja en crisis no sea actual. Lo mismo ocurrió cuando el jugador aseguró que la reconciliación ya era un hecho.



Icardi borró la imagen al poco tiempo de publicarla, y sólo dejó una segunda historia: “Me voy a dormir. ¡Buenas noches gente!”. Sin embargo, para ese momento las capturas ya se habían viralizado a los pocos minutos de que empezara a circular la imagen del matrimonio en la cama, el delantero del París Saint Germain dejó de seguir a Wanda en Instagram. “0 seguidos”, figura en su perfil, cuando unos instantes antes aparecía el número 1, la única persona que seguía.