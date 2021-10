Misiones le reclama a la nación $ 114 mil millones por el cuidado ambiental

jueves 14 de octubre de 2021 | 6:06hs.

Misiones decidió avanzar en un pedido formal a la Nación por la contribución esencial que realiza a favor del país en la lucha contra el cambio climático. Puntualmente elevó un pedido a la Nación para recibir una compensación de 114 mil millones de pesos en carácter de reparación histórica. Lo que pide Misiones es que esa cifra quede incorporada en el Presupuesto Nacional 2022, según el pedido formulado por el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, al jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Justamente, como el presupuesto ya fue girado por el Ejecutivo nacional, Manzur como jefe de Gabinete, de considerarlo oportuno, deberá solicitar su inclusión en el cálculo de recursos y gastos correspondientes al 2022.

Del mismo modo, los tres diputados nacionales por Misiones del Frente Renovador, Ricardo Wellbach, Flavia Morales y Diego Sartori, formalizarán hoy el pedido ante el titular la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Lo que se plantea es que Misiones contribuye de manera esencial con los objetivos de la lucha contra el cambio climático que se impuso la Nación en el marco del Acuerdo de París. “Sin la contribución esencial de la selva misionera, no sólo no habría soja que exportar sino que la Nación no podría cumplir con los objetivos trazados en su estrategia contra el cambio climático comprometido ante Naciones Unidas”, sostiene el escrito.

De esta manera Misiones formalizó el pedido. “Los equipos técnicos de la Provincia han determinado que el aporte que realiza Misiones a la Nación y al resto de las provincias argentinas suma 114 mil millones de pesos, si se toma en cuenta la dedicación del suelo misionero a mantener la selva en lugar de dedicarla al cultivo de soja, el aporte hídrico a la producción agrícola exportable de la Pampa Húmeda y demás servicios ecosistémicos, y las partidas financiadas por los propios misioneros para cuidar los bosques a lo largo de varias décadas”.

Recuerdan que el propio presidente Alberto Fernández en foros internacionales se manifestó a favor de la acción climática. De hecho, en dos oportunidades estando en Misiones, el mandatario nacional consideró que todos los argentinos deberían compensar a la provincia por el esfuerzo que realiza a favor de la conservación.

Como se indicó, también hoy se terminará de formalizar el pedido de parte de los diputados renovadores para que dicha cifra sea incluida en el Presupuesto Nacional 2022, ya que existen antecedentes en otras provincias que avalan la solicitud de partidas extraordinarias.

Otro argumento destacado es que Misiones no recibe subsidios al gas natural como las provincias sureñas, que van de los 114 mil millones de pesos por ayuda a la oferta del gas a los 35 mil millones de pesos de subsidios a la demanda del combustible de acuerdo al proyecto de ley de presupuesto 2021.

Misiones tampoco percibe una renta por la venta de la soja, ya que es una provincia libre de ese cultivo, ni regalías mineras como las provincias cuyanas.

“Si Misiones dedicara una 470 mil hectáreas a cultivar soja puede obtener una renta agrícola anual de 34 mil millones de pesos. En cambio, generamos las condiciones propicias para que exista humedad suficiente para las cosechas que tienen lugar en la Pampa Húmeda, que a su vez generan las divisas por exportaciones que permiten pagar las importaciones del equipamiento que se utilizan en los yacimientos de petróleo y gas así como en los salares en el norte para extraer litio o en las minas de metales”, fue parte de la explicación.

En el escrito recordó Herrera Ahuad que Misiones contribuye a “la preservación de la selva paranaense, al cuidado de la biodiversidad y al aporte hídrico que realizan nuestros bosques y ríos, como el Paraná, del cual se ven ampliamente beneficiadas las provincias agrícolas del centro del país”.

Presupuesto ínfimo

Un dato contundente surge del actual Presupuesto 2021 en ejecución. Allí prácticamente la tierra colorada no recibe compensación por la conservación que realiza ahora y en forma histórica. “Sobre un presupuesto nacional de 8,3 billones (millones de millones) de pesos para 2021, para la provincia argentina que dedica la mitad de su suelo a preservar el medioambiente, a proteger y a albergar el 52% de la biodiversidad del país y a cuidar los bosques nativos de cuya humedad depende toda la cosecha fina y gruesa de la pampa húmeda, las autoridades nacionales decidieron dedicar el 0,0015% del total”, señala el escrito elevado a Manzur.

Se profundiza, además, que “este desajuste debe ser corregido si Argentina quiere presentarse como un país seriamente comprometido con la preservación del medio ambiente y de la biodiversidad”.