Revelan un nuevo anticipo de la nueva versión de ‘Let It Be’

jueves 14 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Un nuevo compendio de casi cuatro minutos de la relectura que realiza Peter Jackson del famoso documental Let it Be, de Los Beatles, fue dado a conocer ayer a modo de anticipo, a poco más de un mes de su estreno por la plataforma Disney+, previsto para los días 25, 26 y 27 de noviembre.

Publicado en las redes oficiales de la banda, el nuevo tráiler muestra al grupo en plena labor en el estudio atravesado por la discusión en torno a la necesidad de realizar una presentación en vivo, algo que en ese momento no llevaba a cabo desde hacía tres años y que finalmente saldaría con su famosa y sorpresiva actuación en la terraza de las oficinas de Apple, en pleno corazón de Londres.

Allí conviven escenas en las que los cuatro integrantes están abocados al arreglo de nuevas canciones, con pasajes en donde abundan las bromas y el buen humo. Todo esto está mechado con un primer plano de una agenda en donde aparecen registrados distintos eventos, como cancelaciones de posibles shows, el amague con dejar el grupo realizado en esos días por George Harrison o una reunión prevista con el productor George Martin.

La nueva versión de Let it Be, documental estrenado en 1970 que se alzó con un premio Oscar, estará disponible en tres partes de dos horas cada uno los días 25, 26 y 27 de noviembre.

Aunque originalmente la película quedó como un testimonio del malestar que rodeaba a la banda y que derivó en su disolución final, más allá de los excitantes pasajes musicales, la nueva lectura de Jackson aparece condimentada con una gran cantidad de material inédito que echa por tierra en parte esta imagen de tedio generalizado.