Jada Sirkin y el streaming como laboratorio: “No necesitamos masividad”

sábado 09 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Reticular Films es una plataforma de cine experimental que rompe con la lógica de la industria del entretenimiento por streaming.



La plataforma ofrece títulos nacionales e internacionales de cine independiente, autofinanciados y, con un valor a la gorra o gratuitos. De esta manera, propone una mirada alternativa a la saturación del streaming y la competencia por la cantidad de reproducciones.



Jada Sirkin, uno de sus fundadores explicó que a este proyecto “no le interesa participar de una lucha por la atención”, así lo aseguró en una entrevista con Télam.



“Claramente nos interesa que las obras sean vistas y que circulen, pero no nos pensamos en una relación de competencia con el resto de las propuestas que circulan en el mercado del arte y el consumo estético”, sintetiza Sirkin, sobre el catálogo de filmes y series que puede verse desde www.reticularfilms.com.



La plataforma que el director, escritor y actor, entre otros oficios, puso en marcha con su colaborador Dama David, podría parecer un caso atípico en la era de oro del streaming, pero no. Son variados los proyectos de producción, realización y circulación del séptimo arte que sacan provecho del espacio y las herramientas que provee internet; ya no hace falta contar con los millones de Netflix, Amazon o Warner Media para ir, con un estándar de calidad en busca de un público.



Mubi o Qubit son las alternativas para ver cine de calidad acaso más conocidas. Kabinett, donde hace poco Mariano Llinás puso a disposición su elogiada La flor, es otra opción.



Lejos de las propuestas comerciales, Reticular Films acaba de hacer su lanzamiento oficial al público general con un catálogo de obras de exploración y un espacio de artículos de reflexión sobre el cine, las series y mucho más.



Sin necesidad de bajar ninguna aplicación ni pagar suscripciones, allí están ya disponibles algunos de los filmes producidos por Reticular, en su inmensa mayoría con la firma de Sirkin como director, como Unsafe, Torpeza, la miniserie Adentro de mil años, Border o Todo va a estar bien. Además hay películas invitadas y la posibilidad de participar con la donación del próximo proyecto de ficción Trama, una serie no lineal (sus capítulos podrán verse en orden indistinto), que llegará en noviembre, explicó Sirkin.



¿Cómo nace Reticular Films?

Es una plataforma de investigación, reflexión, creación y difusión audiovisual. Es también una productora “independiente” de cine que cuenta con su propia plataforma online donde se pueden ver sus obras (películas, miniseries, series), sus artículos de contenido reflexivo (arte, cine, estética, filosofía) y algunas producciones invitadas (películas de artistas que nos interesan y nos parecen resonantes con la propuesta de Reticular).Nació como una necesidad natural de crear un contexto para nuestras investigaciones creativas. A fines de 2017, nos sumergimos en una serie de proyectos que claramente eran parte de una misma empresa estética y reflexiva. De ahí surgió la idea de dar una especie de hogar, más bien, laboratorio, a lo que estábamos creando.



Plataformas comerciales de gran envergadura se vieron beneficiadas por la pandemia, con una alta tasa de suscripción ¿Influyó esa realidad para decidirse a lanzarla en este momento?

El lanzamiento de Reticular Films fue, aunque para círculos cercanos, a fines de 2019, es decir, antes del comienzo de la pandemia. Después de un año y medio de exploración y crecimiento decidimos lanzar la propuesta de modo oficial, encarando una difusión a nivel general, porque creemos que tiene más cuerpo y la plataforma está preparada para alcanzar a más personas.



¿Cómo imaginan que se articula con un ecosistema de plataformas y propuestas por streaming que va en camino a la saturación?

Creemos que la oferta en general va camino a la saturación, o incluso ya alcanzó la saturación. El filósofo alemán Boris Groys dice algo así como que hoy en día la gente produce más imágenes de las que consume; y que muchos artistas, sobre todo aquellos que exponen su obra online, ante la circulación desmedida de materiales terminan contentándose solamente con estar disponibles. Siendo la oferta tan grande, ¿quién te va a leer? No pensamos que esta condición de exceso sea necesariamente algo negativo. Si la competencia se vuelve desmedida, tal vez la saturación nos permita ver que la competencia no tiene tanto sentido. No nos interesa participar de una lucha por la atención. Nos interesa llegar a la gente que pueda resonar con nuestras formas, pero no necesitamos masividad, ni mucho menos. No porque la masividad sea algo negativo en sí (tenemos nuestra cuenta de Netflix y cada tanto la visitamos), pero no tenemos la ilusión de convertirnos en un producto comercial de gran alcance.