La ciclista Noelia Palacios (16) sigue logrando hazañas en el Argentino de Pista

jueves 07 de octubre de 2021 | 7:48hs.

Noelia Palacios (16) hizo podio el fin de semana en el Argentino de Pista de Menores y Juveniles, en Córdoba, gran hazaña para la apostoleña ya que Misiones no cuenta con esta superficie y ella entrena con su papá que le hace de sparring en la moto en el Parque Centenario, en la Capital de la Yerba Mate. “La medalla es para mi papá porque es el que estuvo todo el tiempo al lado mío pasando nervios... estuvo más nervioso que yo”, señaló entre risas.

La única representante de la Tierra Colorada se alzó con la medalla de bronce en los 500 metros, una prueba explosiva que mejor se ajusta a Noelia.

“Ese día -el sábado pasado- me sentía bien y se lo dije a mi papá. En la serie terminé cuarta y a la tarde corrí la final y ahí sí estaba un poco más nerviosa y logré el tercer lugar por sólo 200 centésimas”, compartió contenta.

Noelia clavó el cronómetro en 41 segundos lo que le permitió hacer su mejor registro y poner a Misiones en el podio tras dos años, ya que en el 2019 había sido subcampeona en el Argentino de Menores Río Negro.

Previo a esta competencia, en febrero, la misionera había sido parte del Argentino de Ruta en San Luis, tras un año de pandemia sin competencia. “Pero no se me dio la oportunidad y desde ahí me estuve preparando al de pista y la prioridad eran sólo 500 metros, que es donde me siento más fuerte”, explicó.

Luego añadió que “hace tiempo no podía traer una medalla y en San Luis no pude conseguirlo y me dije ‘ah no, acá algo está pasando’, pero ahora se dio y poder subir al podio para Misiones, el fin de semana, me dio mucho orgullo”.

Y esto sin dudas le generó una motivación esperada en el momento justo y Noelia ya marca en su agenda su próxima competencia que será en noviembre en la fecha nacional del Infanto Juvenil que se realizará en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

“Va a ser una oportunidad nueva para seguir mejorando mis errores y después ya prepararme para el 2022 que comienza con el Argentino de Ruta, que si me sale todo bien aspiro a una nueva medalla”, comentó entusiasmada.

Entrena con los Masters

Claramente a Noelia condiciones le sobran, sin tener pista en Misiones, la apostoleña se codea con las mejores del país que también compiten todos los fines de semana en un alto nivel.

“Por ejemplo en Buenos Aires compiten cada fin de semana y hay un montón de chicas y el nivel es muy alto, acá se me complica porque hay chicas, pero igual estoy corriendo con mi papá -también es ciclista-, corro con los hombres para poder hacerle frente a una competencia”, reflexionó.

Por lo pronto se prevé que el 24 de octubre comienza el Provincial de Ciclismo y Noelia se sumará a las categorías de Masters de varones para seguir en el fogueo.

“Es que cuesta andar con ellos que van fuerte, pero esta medalla me motiva a hacerlo. Y en cuanto al velódromo todavía le tengo miedo, me cuesta subirme porque es alto y al principio me siento un poco dura en las pruebas y después me voy relajando”, señaló.

Y correr en pista rinde. En Apóstoles, en el Parque, Noelia venía marcando 45 segundos y en Córdoba mejoró visiblemente su tiempo en 41 segundos. “Parece poco, pero es un monton, más en un Argentino, son segundos que dan una medalla”, sentenció.

Hoy los Palacios viven nuevamente días felices producto del sacrificio de la familia y el amor por la bicicleta ya que tanto su padre como su tío y sus primos también hace años son animadores del ciclismo provincial y Noelia ahora brilla a nivel nacional, y junto a Mariela Delgado son dos buenas abanderadas de la provincia en un deporte sacrificado.

“El ciclismo es difícil, que requiere muchas horas de sacrificio, pero todo esfuerzo tiene su premio”, finalizó la apostoleña.