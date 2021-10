Ricky Martín: “no me hice nada en la cara”

domingo 03 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Ricky Martín está volcado de lleno a sus conciertos por Estados Unidos; el músico tiene varias fechas con aforo completo.

Vive así un gran momento en su carrera artística y en su vida familiar, sin embargo debió responder al insólito interrogante de sus seguidores en las redes.

“Creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara, y yo no me he hecho nada en la cara”, dijo a través de sus historias de Instagram, y ante las versiones de que se hizo un ‘retoque’ estético.

“Tengo líneas de expresión. Si me pongo bótox o si me pongo fillers lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”.