Que abunde lo compartido

Lo poco se hace mucho cuando se comparte. Y si a mí me sobra y al otro le falta, la estadística dirá que ambos tenemos lo suficiente, pero no será verdad. Entonces, será cuestión de compartir y repartir, de encarar el décimo mes del año tratando de que no haya panzas vacías y de ahuyentar al duende que se ceba con la escasez y reparte miseria en vez de comida. Picar los vegetales -los que se tenga, no es cuestión de aparentar-, cocinar las legumbres, la carne, dejar todo a punto para que el Karaí no nos catalogue como holgazanes. Y servir, principalmente, a los demás. Servir el plato y servir a la comunidad, para que lo poco se haga mucho (más información en página 20).