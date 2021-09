Volvió Márama y explotaron las redes con su nuevo hit

jueves 30 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Corría el año 2015 y su sonido acaparó la escena. Se bailó en los boliches, se cantó en las playas, se coreó en las canchas y hasta llegó a llenar varias veces el Luna Park. Luego, las internas llevaron a que la banda guardara cuatro años de silencio. Ahora, están de regreso. Márama presentó “Ya no llora”, tema que en 12 horas superó el millón de reproducciones y que es el caballito de batalla para conquistar el verano como lo hicieron tiempo atrás.

Cuando publicaron el anuncio, las redes explotaron. Con una campaña que afirmaba “¡Volvió el verano!” el grupo calentó el ambiente para la operación reunión. Es que, desde la abrupta separación que tuvieron en 2017, recién a fines de 2020 empezaron los rumores de una posible vuelta.

Así, la llamada “cumbia uruguaya” recupera a sus máximos exponentesTan solo la portada de la nueva canción generó en Instagram 1600 comentarios. Y, el teaser, 113 mil reproducciones. Es que tienen más de un millón de seguidores. El video, por su parte, muestra al grupo en situación de playa, bosque y fiesta, como no podía ser de otra manera. La sumatoria de los hits de la banda supera ampliamente las mil millones de reproducciones. Es que “Loquita”, “Nena”, “Noche Loca” y muchas otras canciones se convirtieron en los más escuchado apenas fueron lanzados. En diciembre de 2017 Márama anunció su fin. A través de una fuerte e inesperado descargo en Twitter, Agustín Casanova pateó el tablero: “A quién actúa con maldad hay que desearle suerte… tarde o temprano la necesitará”, escribió. “No tomamos caminos diferentes, las cosas pasaron por algo, algunos cometieron errores... No todos son buenos como parecen. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió”, agregó otro de los integrantes.