El precio de la yerba, otra vez a laudo de la Nación

El directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) resolvió ayer enviar la resolución de precios para la materia prima yerbatera a la Secretaría de Agricultura de Nación. El valor mínimo de referencia, tanto para hoja verde como para yerba mate canchada, se tiene en cuenta para el próximo semestre desde octubre a marzo.

En las últimas negociaciones los productores pedían llegar a marzo reconociendo un valor mínimo oficial de 45,21 pesos por kilo de hoja verde. Por su parte el sector industrial mantuvo su oferta de unos 35 pesos. La Ley 25.564 que regula el funcionamiento del Inym establece que los precios mínimos para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y el kilogramo de yerba canchada deben ser acordados dos veces al año por acuerdo unánime del Directorio. Ello no fue posible y ahora, se repite el mismo camino elegido en mayo cuando también fue a laudo y Nación fijó un precio mínimo de $29 para el kilo de hoja verde puesta en secadero y $112 para la canchada, con vigencia hasta el 30 de septiembre.

Ricardo Maciel, director representante de la provincia de Misiones en el Inym, lamentó que no se pudo llegar a un acuerdo. “Los representantes de la Industria sostuvieron un precio de $35 y argumentaron que no podían subir el valor porque estaban limitados por los valores que se les controla la salida de molino. Es llamativo porque la cosecha cerró con valores que rondaron los $50 por kilo. Creo que era una oportunidad para reconocer un valor que esté más cerca de lo que se les está pagando a los productores”, explicó. El representante de Misiones destacó que más allá de la determinación de precios, hoy tanto productores como pequeños secaderos tienen la fortaleza de poder negociar valores justos por su producción. “En los últimos años hubo un proceso de fortalecer a las cooperativas para que tengan su secadero y eso ha permitido que los productores tengan alternativas para vender su producto. Y al poder retener la yerba mate canchada pueden negociar a qué valores pueden vender. Esto antes no pasaba, porque la mayoría de la yerba canchada se concentraba en grandes industrias”.

Para Claudio Hacklander, director representante de los productores en el Inym, sería muy bueno que el próximo valor mínimo de referencia pueda conocerse antes del 1 de diciembre. Ello porque “es cuando comienza la cosecha (de verano). Vamos a estar expectantes a ver qué pasa”, consideró en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva FM.

Explicó por otra parte que “el precio se va seguir manteniendo y tenemos que tratar de aumentar las ventas, una de las cuestiones más importantes que tenemos por desafío. Por lo que vemos que el aumento de consumo se va dando paulatinamente y eso va a repercutir en los precios que vayamos sintiendo nosotros como productores”, estimó.

Decomisaron más de 22.000 kilos de palitos

Un operativo conjunto realizado por Gendarmería Nacional, la Policía de Misiones y el área de Fiscalización del Inym durante la madrugada de sábado pasado en San Pedro dio como resultado la intervención y la posterior inutilización de 22.360 kilos de palos de yerba.

La carga fue detectada durante un control de rutina sobre la ruta nacional 14 y era trasladada en un camión cuyo conductor manifestó que transportaba yerba mate canchada. Al momento de corroborar la mercadería se pudo constatar que, en realidad, se trataba de palos de yerba mate por lo cual se detuvo al rodado, se labraron las actas correspondientes y se intervino la carga.

El lunes se procedió a la inutilización de la carga ya que, de acuerdo a la normativa del Inym, los palitos de yerba mate con un tamaño mayor al establecido son considerados material de descarte y no pueden ser transportados.

