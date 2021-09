Mundial de Canotaje: Mauricio Cardozo se trae de Rumania un cuarto puesto

martes 28 de septiembre de 2021 | 7:45hs.

El palista misionero Mauricio Cardozo superó las expectativas y terminó a sólo segundos de la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Maratón en Pitesti, Rumania, en la categoría Masters, junto a la selección argentina de canotaje.

“Me hubiese encantado ganar la medalla y fue sólo por unos segundos, que en maratón no es nada. Igual estoy súper contento, quise apretar en el final, pero venía completamente acalambrado los últimos 500 metros. Lo di todo, lo dejé todo y eso me pone feliz también”, compartió el misionero luego de su importantísima participación en el Viejo Continente.

La prueba de maratón contempla 20 kilómetros, que incluye el acarreo del kayac en tierra, lo que es sumamente sacrificada y durísima de llevar adelante. El oro quedó en manos del brasilero Roberto Maehler (1h29m19s) seguido del argentino Julián Argañaraz a sentésimas. El serbio Vladimir Vujanic fue tercero (1h30m32s) y Mauricio Cardozo (1h30m34s).

Para Mauricio, de Club Río Paraná, fueron meses de triple jornadas para estar lo mejor posible en esta competencia junto a los mejores palistas del mundo y rindió con creces. “Fue una prueba durísima. Por suerte me pude acoplar al primer pelotón y aguantar lo que pude; en el segundo acarreo se me fueron unos metros y me quedé en un grupo de transición. Ahí se me pegó el eslovaco y le dimos con él una vuelta y me pude recuperar un poco”.

Y añadió que “faltando la última vuelta lo pude alcanzar al grupo de adelante con un chico de Argentina, Guillermo Beacón, que me había ganado en el selectivo, y ahora le gané. Se ve que el entrenamiento en Posadas funcionó, porque la verdad que con eso estoy más que satisfecho”. Así, finalizó contento Mauri tras tamaña competencia.