El representante de Sebastián Villa apuntó contra el Consejo de Fútbol

viernes 17 de septiembre de 2021 | 10:46hs.

Rodrigo Riep, agente de Sebastián Villa, se refirió a la sanción que Boca le impuso al futbolista colombiano por los días de ausencia sin justificación y se mostró muy crítico con la forma con la que el Consejo de Fútbol se manejó con su representado.

“No sé si es un tema de entrenar apartado o no jugar. No lo sé. Es un tema de consideración de Boca. Si Boca cree que es la forma, el jugador tendrá que acatar. El chico no tiene ningún tipo de inconveniente”, expresó el empresario durante una entrevista con TyC Sports. Y agregó: “Lo respetamos. El club lo hizo crecer como persona. Si después quieren sancionarlo y que no juegue, es un tema de ellos. El jugador se podrá haber equivocado en las formas, pero también fue porque vio que rechazaron ofertas en los últimos tres años”.

Riep insistió en su malestar contra el Consejo, manejado por Juan Román Riquelme. “Si no le atendés el teléfono al futbolista y todo es carta... es complicado. De 25 llamadas, quizá te contesten a los tres días con un mensaje de texto”, dijo. Además, se quejó por la forma en que llevaron adelante las negociaciones para una posible venta: “En lo personal, cuando me dieron la mano y me miraron a la cara, me dijeron entre este número y este número. Y después en el papel pusieron 40 millones”, dijo.

“Nos llevaron hasta el último día de las negociaciones. No se iba a concretar. No había contestación”, agregó sobre la última propuesta rechazada al Brujas. Y añadió: “Villa está en uno de los mejores clubes del mundo, pero vino a ganar 10 pesos y gana 1. Además, no es que vino una oferta y salió enojado: fueron seis ofertas en tres años”.

Finalmente, se refirió al futuro del delantero de 25 años. “Es jugador de Boca y está convencido de que si lo ponen, va a jugar. No pasa nada. Si no lo quieren poner, no lo pondrán”, expresó. Y conclutó: “Es un tema de que Boca toma la decisión. Villa está entrenando y a disposición. Lo planteó desde el día que llegó”.

Sebastián Villa comenzó a cumplir con el castigo que le impuso Boca

El colombiano se presentó en el predio de Ezeiza y tuvo que entrenarse solo, bajo las órdenes de un preparador físico. La sanción no le cayó bien, pero la tuvo que aceptar mientras sus abogados mantienen un conflicto legal con el club.

Boca lo sancionó con 15 días sin goce de sueldo y entrenando apartado del plantel profesional. Sebastián Battaglia ya le había dicho que tenía que hacer una pretemporada para ponerse bien físicamente después de un mes sin trabajar en el club por su viaje a Colombia.